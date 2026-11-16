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L’attaquant allemand Kai Havertz a révélé qu’il avait déjà plaisanté avec son coéquipier à Arsenal Jurrien Timber au sujet de leur prochain affrontement en Ligue des nations de l’UEFA. Havertz s’est également exprimé sur les débats concernant son meilleur poste sur le terrain.

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Des rivaux du nord de Londres prêts à s’affronter à Berlin

L’attaquant allemand Kai Havertz se prépare à des retrouvailles animées lorsque l’Allemagne affrontera les Pays-Bas dans un match décisif de Ligue des nations de l’UEFA. Face à lui se trouvera son coéquipier d’Arsenal Jurrien Timber, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au choc à fort enjeu du groupe A2 à Berlin.

Les deux joueurs brillent en club comme en sélection, et leur duel sur le terrain s’annonce comme l’un des affrontements les plus attendus de la soirée.

Des plaisanteries avec Jurrien Timber

Devant les médias, Havertz a révélé que Timber et lui s’étaient déjà lancé des avertissements sur le ton de la plaisanterie au sujet du match lors d’un entraînement dans le nord de Londres la semaine dernière.

« Oui, nous avions déjà plaisanté à propos de ce match la semaine dernière. Bien sûr, aucun de nous deux ne veut rentrer à Londres avec une défaite », a dit Havertz avec un sourire.

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« Timber est un joueur extraordinaire, il a un caractère bien trempé et il a marqué deux buts hier. Il apporte beaucoup à son équipe, et nous devons nous assurer de l’arrêter demain ! »

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À l’aise dans plusieurs rôles

Havertz a également évoqué le débat récurrent sur son meilleur poste : doit-il jouer en pur numéro neuf ou dans un rôle plus reculé au milieu de terrain ? Après s’être illustré dans plusieurs rôles à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta et en sélection allemande, l’attaquant a assuré que cette discussion ne le dérangeait pas.

« À mon avis, ce n’est pas un gros problème. Bien sûr, si vous jouez comme numéro 9, les gens imaginent un pur avant-centre qui dispute 50 à 60 matches à ce poste », a expliqué Havertz.

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« Je joue au poste de numéro 9 la plupart du temps, mais je suis aussi souvent aligné comme milieu offensif [numéro 10] ou comme milieu relayeur [numéro 8]. »

La victoire avant tout

Évoquant ses responsabilités tactiques, Havertz a clairement indiqué qu’aider son équipe à gagner passait avant toute étiquette liée à son poste.

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« Ce débat sur mon poste existe depuis toujours et existera toujours ; je l’ai accepté. Au bout du compte, je suis un joueur qui entre sur le terrain avec un seul objectif : gagner le match, quel que soit le poste auquel je suis aligné », a déclaré Havertz.

« J’essaie de marquer des buts et de délivrer des passes décisives lorsque je joue en attaque, et le plus important, c’est que l’équipe gagne. Je comprends le débat public, mais je sais d’où je viens et à quel point mon rôle est polyvalent. »