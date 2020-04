Dudek tacle Lionel Messi : "Un provocateur grossier"

Jerzy Dudek, ancien portier du Real Madrid et de Liverpool, s'est offert Lionel Messi dans son autobiographie.

L'ancien gardien de but du Jerzy Dudek a sévérement taclé Lionel Messi. Dudek a passé quatre ans en en tant que remplaçant d'Iker Casillas, jouant 12 matchs pour les merengue, et a tiré certaines conclusions que l'on retrouve dans son livre au sujet de Leo Messi.

"Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola", a déclaré Dudek à propos de La Pulga dans son autobiographie.

"Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé José Mourinho et toute l'équipe.", raconte encore Dudek.

"J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et [Sergio] Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne."

Son coéquipier Cristiano Ronaldo n'a pas non plus échappé à la colère de Dudek. Même Raul n'y coupe pas. "Cristiano Ronaldo est arrogant, mais c'est un gars normal dans les coulisses", a-t-il déclaré. "Il s'agit de la façon dont les gens le perçoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, incroyablement compétitif et gagnant."

"Les deux préféreraient que leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres joueurs.", confie encore le gardien. Voilà qui devrait faire parler.