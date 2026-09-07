Des enceintes a retenti « Durch den Monsun » de Tokio Hotel, et les basketteuses allemandes ont bondi sur le parquet berlinois au son de leur chant d’équipe avant de se laisser célébrer par les supporters. Lors du choc face au Mali, l’équipe du sélectionneur national Olaf Lange a gardé son sang-froid et s’est offert la meilleure position possible en vue de la phase finale.

Lors de son dernier match de la phase de groupes, le pays hôte s’est imposé 83:58 (49:32) après une prestation convaincante, et cette victoire lui vaut la deuxième place du groupe A derrière la favorite, l’Espagne. Dès mardi (20 h 45/MagentaTV), place au tour de qualification pour les quarts de finale contre la Corée du Sud.

« Je suis très heureux de voir comment nous avons progressé. Maintenant, le succès est aussi là », a déclaré Lange dans une Uber Arena à guichets fermés au micro de MagentaTV avant de se projeter immédiatement vers la suite. « Maintenant, nous devons nous réorganiser. La Corée du Sud est une bonne équipe. »

Avant cette finale de groupe, la situation était passionnante puisque les quatre équipes comptaient, après deux matches, une victoire et une défaite chacune, soit trois points. L’équipe allemande pouvait encore grimper à la première place, mais aussi rester quatrième. Comme l’Espagne a battu le Japon en soirée dans l’autre match (79:59), il n’y avait plus aucune chance de remporter le groupe, mais l’objectif intermédiaire est atteint.

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Le supporter de marque Dennis Schröder voit un bon départ de l’équipe du DBB

Après la lourde défaite inaugurale contre les Espagnoles (53:83) et le sursaut face au Japon (74:58), l’objectif était de finir le plus haut possible au classement, et pour cela, une deuxième victoire dans le tournoi était indispensable. « Nous devons être l’agresseur, dès le début », avait déclaré Frieda Bühner, meilleure marqueuse contre le Japon.

Sous les yeux du capitaine champion du monde Dennis Schröder, présent au bord du terrain en supporter de luxe, le début de match a été réussi. La défense a bien contenu le Mali, Leonie Fiebich a inscrit très tôt le premier tir à trois points, et l’équipe allemande s’est envolée à 15:7 (6e). Mais une période de faiblesse a suivi, avec trop d’erreurs. Alexis Peterson, de retour après avoir manqué la seconde période contre le Japon en raison d’une infection, a ainsi rapidement perdu deux ballons.

Luisa Geiselsöder, jusque-là pas encore entrée dans son tournoi, a signé sa meilleure prestation et s’est montrée parfaite en première mi-temps. Bühner a elle aussi brillé, offrant le premier avantage à deux chiffres grâce à son deuxième tir à trois points consécutif (40:29/16e). À partir de là, presque tout a fonctionné. Alexandra Wilke et Marie Gülich ont également touché de loin, puis de nouveau la meilleure marqueuse Bühner (21 points).

Luisa Geiselsöder fait basculer le match

« Vous voulez progresser à chaque match, et c’est ce qu’elles font », a déclaré Schröder à la pause, en saluant la « super ambiance » créée par les 12 550 spectateurs. Dans ce deuxième duel contre le Mali après un match international en 2007 à Saarlouis, l’équipe allemande n’a pas tremblé non plus après le retour des vestiaires.

Les Africaines, qui avaient créé la sensation en battant l’Espagne (82:73) lors de la deuxième journée, n’ont pas pu répondre à la grande énergie de l’équipe de Lange. Geiselsöder a rapidement apporté le coup de grâce avec un nouveau tir à trois points (56:37/25e). « C’était une sensation formidable. C’était vraiment du très bon basket », a déclaré la joueuse WNBA.

Si l’équipe du DBB bat la Corée du Sud, troisième du groupe B, au tour de play-offs, elle affrontera la Belgique en quarts de finale. Le champion d’Europe 2023 et 2025 a remporté le groupe C sans la moindre défaite.