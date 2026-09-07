Des enceintes a retenti « Durch den Monsun » de Tokio Hotel, et les basketteuses allemandes ont bondi sur le parquet berlinois au son de leur chanson d’équipe, se laissant célébrer par les fans. Dans le choc face au Mali, l’équipe du sélectionneur national Olaf Lange a gardé ses nerfs et s’est offert la meilleure position de départ possible en vue du tour final.

Lors du dernier match de la phase de groupes, le pays hôte s’est imposé 83:58 (49:32) après une prestation convaincante. Récompense : la deuxième place du groupe A derrière la favorite, l’Espagne. Dès mardi (20 h 45/MagentaTV), place au tour de qualification pour les quarts de finale contre la Corée du Sud.

« Je suis très heureux de voir comment nous avons progressé. Maintenant, les résultats sont là aussi », a déclaré Lange dans une Uber Arena à guichets fermés au micro de MagentaTV avant de se projeter immédiatement. « Maintenant, nous devons nous réorganiser. La Corée du Sud est une bonne équipe. »

Avant ce final de groupe, la situation était palpitante, puisque les quatre équipes comptaient toutes trois points après deux matches, avec une victoire et une défaite chacune. L’équipe d’Allemagne pouvait encore grimper jusqu’à la première place, mais aussi rester au quatrième rang. Comme l’Espagne a battu le Japon en soirée dans l’autre match (79:59), il n’y avait plus aucune chance de terminer en tête du groupe. Mais l’objectif intermédiaire est atteint.

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Dennis Schröder, supporter de luxe, voit d’un bon œil le bon départ de l’équipe du DBB

Après la lourde défaite inaugurale contre les Espagnoles (53:83) et le sursaut contre le Japon (74:58), l’enjeu était de terminer le plus haut possible au classement. Et pour cela, une deuxième victoire dans le tournoi était impérative. « Nous devons être l’agresseur, dès le début », avait déclaré Frieda Bühner, meilleure marqueuse face au Japon.

Sous les yeux du capitaine champion du monde Dennis Schröder, présent au bord du terrain en supporter de luxe, le départ a été réussi. La défense maîtrisait bien le Mali, Leonie Fiebich a inscrit rapidement le premier tir à trois points, et l’équipe d’Allemagne s’est envolée à 15:7 (6e). Mais une phase de faiblesse a suivi, avec trop d’erreurs. Alexis Peterson, de retour après la pause contre le Japon en raison d’une infection, a ainsi concédé deux pertes de balle rapides.

Luisa Geiselsöder, jusque-là pas encore entrée dans son tournoi, a livré sa meilleure prestation et s’est montrée parfaite en première mi-temps. Bühner a elle aussi brillé, offrant la première avance à deux chiffres avec son deuxième tir à trois points de suite (40:29/16e). À ce moment-là, presque tout fonctionnait, Alexandra Wilke et Marie Gülich ont également trouvé la mire de loin, puis de nouveau la meilleure marqueuse Bühner (21 points).

Luisa Geiselsöder fait la différence décisive

« Vous voulez progresser à chaque match, et c’est ce qu’elles font », a déclaré Schröder à la pause, saluant la « superbe ambiance » créée par les 12 550 spectateurs. Dans ce deuxième duel contre le Mali après un match international en 2007 à Saarlouis, l’équipe d’Allemagne n’a pas vacillé non plus au retour des vestiaires.

Les Africaines, qui avaient créé la sensation en battant l’Espagne lors de la deuxième journée (82:73), n’ont pas pu répondre à la grande énergie de l’équipe de Lange. Geiselsöder a très vite apporté la décision avec un nouveau tir à trois points (56:37/25e). « C’était une sensation formidable. C’était vraiment du très bon basket », a déclaré la joueuse WNBA.

Si l’équipe du DBB bat la Corée du Sud, troisième du groupe B, lors du tour des play-offs, elle affrontera la Belgique en quarts de finale. Le champion d’Europe 2023 et 2025 a remporté le groupe C sans la moindre défaite.