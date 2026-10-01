Salem Al-Dawsari, le capitaine du club d'Al-Hilal, a repris les entraînements collectifs de l'équipe, après une longue absence qui aura duré 3 mois complets, à quelques jours de disputer le Clasico face au rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal reçoit Al-Ittihad le 10 octobre, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans l'affiche de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

À 9 jours du match, le club d'Al-Hilal a publié une photo de sa star et capitaine Salem Al-Dawsari, annonçant son retour à la participation aux entraînements collectifs de l'équipe après une longue absence.

Salem Al-Dawsari était absent d'Al-Hilal depuis le début de la saison, en raison d'une opération chirurgicale consécutive à la blessure qu'il avait contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le retour de la « Tornade » constituera un atout pour Al-Hilal, mais le joueur aura rendez-vous avec un nouveau défi, le club de la capitale ayant recruté des joueurs à son poste, le Néerlandais Crysencio Summerville et le Brésilien Gabriel Martinelli.

Salem Al-Dawsari était le premier choix au poste d'ailier gauche la saison dernière, mais il n'a plus affiché son meilleur niveau depuis l'arrivée de l'entraîneur italien Simone Inzaghi sur le banc.

Al-Hilal aborde le Clasico face à Al-Ittihad en quête d'une nouvelle victoire qui lui permettrait de conserver la tête du classement, qu'il domine avec 18 points, avec un seul point d'avance sur le « Doyen », deuxième au classement.