L’année prochaine, Dan-Axel Zagadou fêtera un petit jubilé. À l’été 2027, cela fera dix ans depuis son transfert en Allemagne. Aujourd’hui âgé de 27 ans, il était alors arrivé libre de l’équipe réserve du Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund.

En théorie pure, le défenseur central, qui a rejoint le VfB Stuttgart en 2022 et y est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison, aurait pu disputer 306 matches au cours de ces neuf saisons de Bundesliga. Mais Zagadou n’en est qu’à 108 rencontres dans l’élite. Parce qu’il a manqué près de 180 matches pour cause de blessure. Et d’autres vont s’ajouter : mardi, les Souabes ont annoncé que Zagadou avait subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse et qu’il serait absent pendant les prochaines semaines.

Ce n’est pas (encore ?) aussi grave pour Filippo Mane. Mais d’une certaine manière, l’Italien pourrait déjà passer au BVB pour le successeur de Zagadou en ce qui concerne la propension aux blessures. Depuis son arrivée au centre de formation du club westphalien au début du mois de janvier 2022, Mane cumule près de 500 jours d’absence et a déjà manqué plus de 75 matches.

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Filippo Mane est le gagnant de la préparation du BVB

Mais à présent, comme récemment encore Zagadou à Stuttgart, le joueur de 21 ans a de nouveau retrouvé une phase de stabilité. Lui et le club nourrissent une nouvelle fois l’espoir que les choses vont enfin s’améliorer de manière régulière et qu’aucun autre pépin ne viendra s’ajouter de sitôt. Car si cela devait vraiment être le cas sur une plus longue période, le défenseur central a sans aucun doute le potentiel pour viser plus haut.

« Nous étions et sommes toujours absolument convaincus de ses capacités », a déclaré dimanche le directeur général sportif Lars Ricken au sujet de Mane, après la victoire 3-2 en match amical sur le terrain d’Arsenal, à qui il a attribué à Londres « un match exceptionnel ». « La seule question a toujours été de savoir s’il pouvait rester assez longtemps sans blessure. Alors nous verrons tous quelle qualité il a », assure le dirigeant de 50 ans.

Mane, qui a reçu en janvier 2025 un contrat professionnel encore valable pour deux ans, figure bel et bien parmi les gagnants de la préparation du BVB ces jours-ci. Pourtant, même récemment, tout ne s’est pas fait sans frayeur pour lui. Lors du 0-1 contre Cerezo Osaka, il a dû quitter le terrain touché, puis il a dû faire l’impasse sur le match suivant contre le FC Tokyo (1-0).

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« Fait des progrès » : Filippo Mane dépasse Luca Reggiani au BVB

Comme au même moment l’an dernier, la porte de l’équipe première s’est de nouveau entrouverte pour Mane. En raison des absences de Nico Schlotterbeck (blessure à la cheville) et d’Emre Can (rééducation après une rupture des ligaments croisés), le « stoppeur classique à l’italienne » (Ricken) se rapproche de l’équipe et a eu beaucoup de temps de jeu pendant la préparation.

Lors de ses cinq apparitions jusqu’ici, il a plaidé pour davantage grâce à sa conduite des duels sans compromis et à ses bonnes relances, et il semble aussi avoir de nouveau dépassé son compatriote Luca Reggiani, qui l’avait devancé dans la hiérarchie lors de la deuxième partie de saison passée. Au début de la saison, la défense à trois s’imposera certes d’elle-même avec Waldemar Anton, la recrue Joane Gadou et Ramy Bensebaini, mais à l’heure actuelle, Mane est la première alternative à ce trio.

« On peut certainement encore améliorer une ou deux choses », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac ce week-end, « mais Filippo fait des progrès. C’est le fruit de son travail. Nous avons adapté cela chez lui. Nous savons quels problèmes il a eus. Nous avons amélioré cela ces dernières semaines et ces derniers mois. S’il reste aussi constant sur le plan physique, alors il sera certainement un bon joueur pour nous. »

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Niko Kovac encense Filippo Mane après la victoire contre Arsenal

Pour le technicien de 54 ans aussi, Mane a livré « un très bon match », notamment en association avec Gadou et l’expérimenté Bensebaini, qui a sans cesse bien coaché les jeunes. « Les trois défenseurs centraux ont très bien nettoyé derrière. Filippo, mais aussi Joane. C’est de la pure puissance, c’est de la force. Ils sont rapides, ils sont agressifs et mordants, et très solides au marquage. »

Mane a disputé six matches officiels avec l’équipe première la saison passée ; déjà à l’époque, il avait profité, curieusement, des absences de Schlotterbeck et Can. Il a débuté en Coupe d’Allemagne contre Rot-Weiss Essen, puis peu après, il a été titulaire pour la première fois lors d’un match de Bundesliga.

Mais ce jour-là, alors que le score était de 3-1 contre le FC St. Pauli juste avant la fin, Mane a été expulsé et a concédé un penalty inutile. Dortmund a finalement fait 3-3. Occasion manquée, et ensuite le double international a disparu de la circulation pendant des mois.

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Le cas Filippo Mane met en lumière un problème pour le BVB

Il a ensuite encore joué onze fois avec la réserve en Regionalliga. Il y a même inscrit trois buts, les premiers de Mane dans le football professionnel. Mais début février, encore la même chose : une blessure musculaire qui lui a coûté un peu plus de deux mois.

Le cas de Mane montre aussi à quel point la relégation de l’équipe réserve en quatrième division pose problème au BVB. Mane doit jouer, enfin jouer et beaucoup jouer. Sauf miracle, cela ne pourra pas se faire avec les professionnels. Mais il doit aussi évoluer à un niveau supérieur à la quatrième division pour vraiment progresser.

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Quelle suite pour Filippo Mane au BVB ?

Alors, pourquoi pas un prêt ? « Nous ne sommes pas sous pression à ce sujet », a temporisé Ricken. « Nous évaluerons la situation au cas par cas lorsque la période des transferts approchera de sa fin. »

Le résultat devrait être qu’on conserve Mane. Parce que l’effectif est encore limité derrière pour le moment, qu’il a convaincu récemment et qu’il a dépassé Reggiani. Reste à savoir si cela lui permettra de franchir le prochain palier tant attendu dans son développement : cela demeure au minimum sujet à caution.

Filippo Mane : son parcours au BVB en un coup d’œil