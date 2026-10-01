Une chose est sûre : la trajectoire de Vitaly Janelt, du FC Brentford, a tout d’exceptionnel. Plusieurs faits en témoignent. Il est déjà assez insolite qu’un professionnel allemand, apparu à 166 reprises en Premier League (douze buts), qui a même mené récemment son équipe sur le terrain à deux reprises en tant que capitaine et qui compte parmi les milieux défensifs les plus fiables d’Angleterre, n’ait disputé à 28 ans ni le moindre match international, ni la moindre rencontre de Bundesliga.

Janelt n’a joué qu’à 54 reprises dans le football professionnel allemand, entre 2017 et 2020 avec le VfL Bochum. Mais désormais, le natif de Hambourg figure parmi les onze nouveaux venus dans le groupe du sélectionneur Jürgen Klopp pour l’équipe nationale et pourrait fêter ses débuts jeudi contre la Serbie. Pourtant, il y a presque exactement dix ans, tout laissait penser que le parcours de Janelt avec la DFB allait s’arrêter avant même d’avoir réellement commencé.

À l’automne 2016, Janelt se trouvait en Albanie avec la sélection allemande U19 pour un match de qualification à l’Euro. Avec son coéquipier de l’époque au RB Leipzig, Idrissa Touré, Janelt aurait apporté une chicha dans la chambre d’hôtel et l’aurait fumée. Alors que les deux joueurs étaient à l’entraînement, une trace de brûlure est apparue dans la chambre. Ce qui s’est réellement passé en détail n’a jamais été élucidé à ce jour.

Getty Images

La polémique autour de la chicha de Vitaly Janelt : quelles conséquences au RB Leipzig ?

Mais les conséquences ont bien sûr suivi immédiatement : les deux adolescents ont été renvoyés chez eux de manière anticipée, où un Ralf Rangnick furieux les a accueillis à Leipzig. Il a agi avec fermeté, excluant Janelt et Touré du centre de formation ainsi que de l’internat, et les écartant complètement de l’entraînement collectif et de la compétition jusqu’à la fin de l’année.

À cela s’est ajoutée une amende et des centaines d’heures de travail d’intérêt général dans une crèche, avec des journées de 7 heures à 15 heures. La sévérité de la sanction avait alors suscité des débats, notamment parce que les deux jeunes joueurs niaient fermement les faits. Ils affirmaient ne pas avoir eux-mêmes apporté ni fumé la chicha, mais avoir laissé la chambre à d’autres joueurs, parmi lesquels le talent de 18 ans du BVB, Felix Passlack.

Mais Janelt et Touré n’en étaient pas à leur premier problème de discipline. Le duo arrivait apparemment à plusieurs reprises en retard à l’entraînement ou se faisait livrer des pizzas à l’internat sans autorisation. Dix ans plus tard, Janelt est revenu ces jours-ci sur cette polémique en ces termes : "Au bout du compte, j’ai maintenant dix ans de plus. J’ai une petite fille, tout le monde finit par grandir. Surtout les garçons. Les femmes sont un peu plus calmes quand il s’agit de faire des conneries. Je pense que chacun doit tirer les leçons de ses erreurs. Moi, je l’ai compris relativement vite. Ce qui a été, a été."

Getty Images

Vitaly Janelt a rejoint le FC Brentford pour seulement 600 000 euros

Gaucher, Janelt a alors tenté un nouveau départ à Bochum en 2. Bundesliga, mais durant ces trois ans et demi, il était loin d’être un titulaire indiscutable. À Brentford, en revanche, la donne a été tout de suite différente.

Pour une somme dérisoire de 600 000 euros à l’échelle anglaise, Janelt a rejoint l’ouest de Londres et le Championship il y a six ans. Là-bas, le milieu défensif s’est immédiatement imposé comme un élément majeur et a aidé les Bees, lors de sa première saison, à décrocher la première montée en Premier League de l’histoire du club.

Dans l’élite aussi, Brentford s’est maintenu sans trembler, tandis que Janelt est devenu indispensable au milieu défensif. Presque chaque saison, il a enchaîné avec fiabilité au moins 30 apparitions. Seule la saison dernière l’a freiné plus durablement, en raison d’une fracture du métatarse. Mais Janelt est revenu au combat et jouit depuis longtemps déjà d’une très grande estime au sein de l’équipe.

Getty Images

Quelles sont les forces de Vitaly Janelt ?

À Brentford, Janelt est un récupérateur physiquement solide dans les duels, qui organise la défense et structure la relance grâce à sa sûreté balle au pied. L’entraîneur des Bees, Keith Andrews, l’a qualifié de "colle" qui maintient l’ensemble uni. Le jeu de Janelt ne saute pas particulièrement aux yeux, mais lorsqu’il ne peut pas être aligné, on mesure la valeur immense qu’il a pour l’équipe. En début d’année, il a prolongé son contrat jusqu’en 2030.

"La qualité individuelle peut s’acheter, pas la mentalité ni la cohésion", a-t-il déclaré, avec des accents à la Klopp : "Si on ne travaille pas dur ensemble en tant qu’équipe, il est difficile d’être compétitif." De lui-même, Janelt dit : "Je pense que je suis utile à une équipe, je me vois comme un joueur d’équipe. Je fais le sale boulot pour les gars devant moi."

Bien que Janelt ait été sacré champion d’Europe en 2021 avec l’équipe d’Allemagne Espoirs en tant que remplaçant, la porte du plus haut niveau lui est restée fermée pendant des années. Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, il aurait figuré sur la mystérieuse liste des 55 joueurs de Hansi Flick.

Getty Images

Vitaly Janelt à l’aube de ses débuts avec l’équipe d’Allemagne contre la Serbie

"Dans un club discret comme Brentford, que peu de gens ont à l’œil en Allemagne, ce n’est pas si facile de se retrouver sous les projecteurs. Bien sûr, j’aurais aimé être appelé plus tôt, j’aurais espéré avoir une chance", a déclaré Janelt. "Brentford, ce n’est pas Chelsea, Manchester United ou Manchester City, j’en suis bien conscient. À un moment donné, je n’avais plus envie d’en parler dans les interviews. Si le sélectionneur a envie de moi, il a envie de moi. Sinon, tant pis. Je n’en veux à personne. Chaque entraîneur a sa propre idée."

Le fait qu’il ait eu besoin cette fois de celle de Klopp avant d’être convoqué pour la première fois chez les A est sans doute aussi lié aux longues années de travail de ce dernier à Liverpool, en Angleterre, et "c’est probablement bien pour moi", espère Janelt. "Je suis très heureux d’être ici maintenant à 28 ans. C’est peut-être l’une de mes dernières chances de participer à l’un ou l’autre grand tournoi."

Comme le duo du double pivot Joshua Kimmich-Felix Nmecha ne s’est pas particulièrement distingué lors des deux premiers matches sous Klopp, et qu’il manque à l’équipe d’Allemagne un vrai numéro 6, fort dans le jeu comme dans les duels, il est tout à fait possible que Janelt obtienne à Munich sa première vraie chance de faire ses preuves. Ce serait, dix ans après la polémique de Shkodër, la juste récompense d’un parcours de carrière aussi ardu qu’atypique.

Vitaly Janelt : les statistiques de sa carrière professionnelle