La Saudi Pro League a échoué à attirer une nouvelle recrue en provenance de la Premier League anglaise, lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient révélé le souhait des clubs d'Al-Ittihad et d'Al-Diriyah de recruter le Jamaïcain Leon Bailey, l'ailier d'Aston Villa, durant l'actuel mercato estival.

Cependant, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé la réussite de l'Olympiakos à conclure l'opération Bailey en sa faveur, après son intervention surprise au cours des dernières heures.

Romano a précisé, via son compte personnel sur le site « X », que le club grec est parvenu à trouver un accord verbal avec son homologue anglais pour le recrutement de l'ailier jamaïcain, avec un contrat courant sur les 3 prochaines années et se terminant en 2029.

Bailey se dirige vers Athènes, la capitale grecque, dans les prochaines heures, afin de passer la visite médicale et de rejoindre officiellement l'Olympiakos.

Bailey était une option envisagée à Al-Ittihad, pour compenser le départ de l'ailier français Moussa Diaby, dont le transfert vers le club allemand du Bayer Leverkusen a été bouclé hier, mardi.

Après l'échec d'Al-Ittihad à s'attacher les services de Bailey, ses visées se tourneront vers le Japonais Ritsu Doan, l'ailier de l'Eintracht Francfort en Allemagne, qui reste lui aussi l'une de ses principales options lors de l'actuel mercato estival.

Il convient de rappeler que le championnat saoudien a réussi à recruter de nombreux talents de la Premier League anglaise lors de l'actuel mercato estival, à l'image du Néerlandais Crysencio Summerville, de l'Anglais Ollie Watkins et du Brésilien Gabriel Martinelli.