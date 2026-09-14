Le Marocain Yassir Zabiri, attaquant du Racing Santander, arrive à Barcelone ce mercredi porté par un début exceptionnel en Liga, après avoir inscrit 5 buts lors de ses 5 premiers matches, devenant ainsi l'une des plus grandes révélations de la saison, avant le déplacement très attendu de son équipe face au Barça au Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'attaquant marocain de 21 ans, devenu international avec la sélection de son pays depuis le mois de mai dernier, avait déjà remporté le Ballon d'argent lors de la Coupe du monde U20 2025, après avoir marqué 5 buts, dont un doublé en finale face à l'Argentine, avant d'entamer un parcours remarquable sur les pelouses européennes.

Né à Marrakech, Zabiri s'est formé à l'Académie Mohammed VI, avant de rejoindre l'Union Touarga puis le club portugais de Famalicão en août 2024, où il a signé un contrat jusqu'en 2028.

Après son éclosion avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde des jeunes, sa valeur a nettement augmenté, avant qu'il ne rejoigne le club français du Stade Rennais en février 2026, avec un contrat courant jusqu'en 2029.

Zabiri a ensuite été prêté au Racing Santander pour une saison, une décision destinée à lui offrir davantage de temps de jeu et à lui permettre d'acquérir de l'expérience dans l'un des grands championnats européens.

L'attaquant marocain avait fixé son objectif dès son arrivée à Santander, déclarant : « Mon objectif est de marquer 10 buts. » Il a toutefois réussi à en inscrire la moitié après seulement 5 journées, et il aurait pu atteindre les 6 buts sans un but refusé face au Rayo Vallecano, tandis que sa moyenne offensive est d'un but toutes les 56 minutes.

Zabiri se distingue par sa capacité à se déplacer sans cesse et à exploiter les espaces dans le dos des lignes adverses, ce qui offre de multiples options aux meneurs de jeu du Racing, à commencer par le chevronné Sergio Canales.

L'entraîneur de l'équipe, José Alberto López, a affirmé que le joueur excelle dans la lecture des espaces derrière les défenses centrales et dans la conclusion des attaques de manière remarquable.

Le directeur sportif du Racing, Chema Aragón, avait décrit Zabiri comme un joueur qui « excelle dans les déplacements dans les espaces libres et conclut les attaques avec brio », en référence aux raisons pour lesquelles le club tenait à le recruter.

Alors que Zabiri dispute son premier match face au Barça en Liga, cette rencontre revêt pour lui une signification particulière, lui qui avait révélé auparavant son rêve de jouer pour le club catalan, déclarant : « Mon objectif est de jouer pour le Barça. J'aime le Barça depuis mon enfance. »