Du retour temporaire à l'exclusion : pourquoi Klopp a-t-il ignoré la convocation de Karim Adeyemi en sélection allemande ?

L'absence de Karim Adeyemi de la dernière liste de la sélection allemande a constitué l'une des plus grandes surprises, le sélectionneur Jürgen Klopp l'ayant écarté de ses choix pour la prochaine trêve internationale.

Après une saison à oublier au Borussia Dortmund et une exclusion fracassante de la liste de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026, Karim Adeyemi avait fait un retour surprise en sélection allemande lors du rassemblement de septembre dernier, cette fois sous le maillot du Barça.

L'ailier du Barça était revenu dans la liste de 44 joueurs en septembre dernier, en coïncidence avec le début du mandat du sélectionneur allemand, mais il est cette fois écarté de la liste des 24 joueurs retenus pour affronter la Serbie le 13 novembre et les Pays-Bas le 16 novembre.

Selon le journal « Mundo Deportivo », depuis la dernière trêve internationale, le Barça a disputé sept matches officiels (hormis le match face à l'Atlético ce soir) : 4 en Liga et 3 en Ligue des champions.

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Il convient de noter que le Barça a affronté durant cette période ses matches les plus difficiles jusqu'à présent, comme ses confrontations face au Paris Saint-Germain, au Real Madrid et à Aston Villa, et le temps de jeu de l'ailier allemand a légèrement diminué par rapport aux huit premiers matches.

Sur 630 minutes possibles, Adeyemi n'a joué que 237 minutes, soit l'équivalent de 37 % du total. Il a débuté comme titulaire face au Real Betis (sorti à la 63e minute) et à Alavés (90e minute), mais il a été absent du onze de départ lors des trois matches européens face à Galatasaray (31 minutes en tant que remplaçant), au Paris Saint-Germain (30 minutes) et à Aston Villa (n'a pas joué).

Quant au match face au Real Madrid en Liga, il n'a participé que quelques minutes (5 minutes).

Lors des huit premiers matches avant la trêve internationale de septembre, l'ancien ailier du Borussia Dortmund avait inscrit trois buts et délivré trois autres passes décisives.

En revanche, lors des sept matches qui ont suivi la trêve internationale, il n'a marqué qu'un seul but, et ce lors de la victoire 4-1 face à Galatasaray.

Rappelons qu'Adeyemi a également été absent du onze de départ du Barça pour affronter l'Atlético Madrid ce soir en Liga.

Ces chiffres montrent qu'il ne s'est pas encore imposé comme un joueur titulaire indispensable dans le onze de Hans Flick.

Quoi qu'il en soit, la décision de Klopp représente un léger recul pour Adeyemi dans sa tentative de retrouver sa place en sélection allemande.