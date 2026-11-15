Du rectangle vert au tunnel : deux stars du Real Madrid enflamment une nuit de tension

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La rencontre entre les sélections d'Espagne et d'Angleterre a connu une atmosphère électrique durant la première mi-temps, après que la tension entre les joueurs des deux équipes s'est prolongée du terrain jusqu'au tunnel menant aux vestiaires, avec des échanges verbaux entre plusieurs joueurs lors de leur passage vers les vestiaires au stade Metropolitano.

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Le journal espagnol « Sport » a rapporté qu'un climat de tension s'était emparé des joueurs à la suite d'une série d'actions controversées, sur fond de duels de plus en plus rugueux et de contestations des décisions arbitrales, avant que la situation ne dégénère en altercations entre certains éléments des deux équipes, loin des regards du public.

L'étincelle de la tension a éclaté après l'octroi d'un penalty en faveur de l'Angleterre à la 44e minute, à la suite d'une intervention de Pau Cubarsí sur Harry Kane, la vedette de la sélection anglaise, dans la surface de réparation. Kane a transformé le penalty avec succès, offrant à sa sélection un avantage d'un but à zéro grâce à une frappe puissante qu'Unai Simón n'a pas pu détourner.

Cette décision a provoqué la colère des joueurs espagnols, qui réclamaient qu'une faute antérieure soit sifflée au début de l'action, après la chute de Marc Cucurella consécutive à une intervention d'Elliot Anderson, ce qui a poussé l'arbitre Clément Turpin à attendre la vérification technique de l'assistance vidéo à l'arbitrage avant de confirmer l'attribution du penalty.

Les contestations ont encore accentué la tension de l'ambiance, d'autant qu'il y avait eu d'autres accrochages durant la première période, parmi lesquels des interventions ayant provoqué des tensions entre Fabián Ruiz et Morgan Rogers, les désaccords s'accumulant avant que les joueurs ne se dirigent vers les vestiaires.

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Altercations entre Fabián Ruiz et Rogers

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Selon ce qu'a rapporté la radio espagnole « Cadena SER », Fabián Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, s'est accroché avec Morgan Rogers, joueur de Chelsea, en raison de la rudesse des duels durant le match, et la confrontation verbale entre les deux a failli dégénérer en empoignade.

La radio a indiqué que les deux joueurs avaient poursuivi leur dispute en se dirigeant vers le tunnel, avant que Ben White n'intervienne pour calmer la situation, à un moment où la zone menant aux vestiaires a connu d'autres tensions entre les éléments des deux sélections.

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Elle a ajouté que Marc Cucurella et Bellingham s'étaient également accrochés, dans un contexte évoquant des contestations réciproques et des frictions survenues pendant que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires.

L'arbitre n'a brandi aucun carton durant ces faits avant l'entrée des joueurs dans le tunnel, tandis que la possibilité de consigner l'un de ces événements dans son rapport final n'est pas encore clarifiée.

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Concernant le résultat, la sélection anglaise a terminé la première période en tête grâce au but de Harry Kane, malgré la supériorité espagnole sur certaines phases de jeu, la rencontre se poursuivant dans une ambiance tendue entre les joueurs des deux sélections.