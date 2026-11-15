Du rectangle vert au tunnel : deux stars du Real Madrid enflamment une nuit de tension

La rencontre entre les sélections d'Espagne et d'Angleterre a connu une atmosphère électrique durant la première mi-temps, après que la tension entre les joueurs des deux équipes s'est prolongée du terrain jusqu'au tunnel menant aux vestiaires, avec des échanges verbaux entre plusieurs joueurs lors de leur passage vers les vestiaires au stade Metropolitano.
Le journal espagnol « Sport » a rapporté qu'un climat de tension s'était emparé des joueurs à la suite d'une série d'actions controversées, sur fond de duels de plus en plus rugueux et de contestations des décisions arbitrales, avant que la situation ne dégénère en altercations entre certains éléments des deux équipes, loin des regards du public.
L'étincelle de la tension a éclaté après l'octroi d'un penalty en faveur de l'Angleterre à la 44e minute, à la suite d'une intervention de Pau Cubarsí sur Harry Kane, la vedette de la sélection anglaise, dans la surface de réparation. Kane a transformé le penalty avec succès, offrant à sa sélection un avantage d'un but à zéro grâce à une frappe puissante qu'Unai Simón n'a pas pu détourner.
Cette décision a provoqué la colère des joueurs espagnols, qui réclamaient qu'une faute antérieure soit sifflée au début de l'action, après la chute de Marc Cucurella consécutive à une intervention d'Elliot Anderson, ce qui a poussé l'arbitre Clément Turpin à attendre la vérification technique de l'assistance vidéo à l'arbitrage avant de confirmer l'attribution du penalty.
Les contestations ont encore accentué la tension de l'ambiance, d'autant qu'il y avait eu d'autres accrochages durant la première période, parmi lesquels des interventions ayant provoqué des tensions entre Fabián Ruiz et Morgan Rogers, les désaccords s'accumulant avant que les joueurs ne se dirigent vers les vestiaires.
Altercations entre Fabián Ruiz et Rogers
Selon ce qu'a rapporté la radio espagnole « Cadena SER », Fabián Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, s'est accroché avec Morgan Rogers, joueur de Chelsea, en raison de la rudesse des duels durant le match, et la confrontation verbale entre les deux a failli dégénérer en empoignade.
La radio a indiqué que les deux joueurs avaient poursuivi leur dispute en se dirigeant vers le tunnel, avant que Ben White n'intervienne pour calmer la situation, à un moment où la zone menant aux vestiaires a connu d'autres tensions entre les éléments des deux sélections.
Elle a ajouté que Marc Cucurella et Bellingham s'étaient également accrochés, dans un contexte évoquant des contestations réciproques et des frictions survenues pendant que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires.
L'arbitre n'a brandi aucun carton durant ces faits avant l'entrée des joueurs dans le tunnel, tandis que la possibilité de consigner l'un de ces événements dans son rapport final n'est pas encore clarifiée.
Concernant le résultat, la sélection anglaise a terminé la première période en tête grâce au but de Harry Kane, malgré la supériorité espagnole sur certaines phases de jeu, la rencontre se poursuivant dans une ambiance tendue entre les joueurs des deux sélections.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.