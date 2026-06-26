Du Qatar aux Émirats arabes unis, en passant par l’Arabie saoudite, un nouveau candidat émerge pour succéder à Consisao à la tête de la Fédération

Un nouvel entraîneur fait son apparition sur la short-list d’Al-Ittihad pour succéder au Portugais Sergio Conceição la saison prochaine.

Le club a officialisé le départ du technicien portugais en fin de saison dernière, pointant des résultats décevants et l’absence de trophées, malgré le doublé championnat-coupe réalisé l’exercice précédent.

Selon le journaliste saoudien Majid Hood, qui s’est exprimé sur son compte X, l’Argentin Hernán Crespo fait désormais partie des candidats pour prendre les commandes du club.

L’Argentin possède une solide expérience du football arabe, ayant déjà dirigé Al-Duhail au Qatar et Al-Ain aux Émirats arabes unis, ainsi que le club brésilien de São Paulo, sa dernière étape avant mars dernier.

Son fait d’armes le plus marquant reste le triplé réalisé avec Al-Duhail au Qatar lors de la saison 2022-2023 (championnat, coupe et coupe de la Ligue), avant de conduire Al-Ain vers le titre en Ligue des champions d’Asie 2023-2024.

Il figure désormais parmi les quatre entraîneurs en lice, en compagnie notamment du Roumain Razvan Lucescu, déjà sacré en Ligue des champions asiatiques avec Al-Hilal entre 2019 et 2021.

Le club étudie aussi les dossiers de Javier Aguirre, sélectionneur du Mexique, de Felićo Baunović, à la tête de la Serbie, ainsi que de l’Allemand Jens Wessing, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2 avec Gamba Osaka face à Al-Nassr.

Ces approches interviennent après le refus de trois techniciens : le Portugais Nuno Santo, ex-coach des Rouge et Noir, l’Espagnol Ernesto Valverde, ancien mentor du FC Barcelone, et l’Allemand Dino Toppmöller, fraîchement nommé à la tête de Lens.

Le club, qui a terminé cinquième de la Roshen League la saison passée avant d’être éliminé en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et en quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie Elite, entend redresser la barre dès l’exercice prochain.