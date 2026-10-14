Du jamais vu : les clubs espagnols signent un record historique en Ligue des champions

Les clubs espagnols ont inscrit un record historique et inédit en Ligue des champions, après avoir signé 5 victoires lors d'une même journée de la compétition.

La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison a vu les cinq clubs espagnols engagés dans la compétition s'imposer, une performance qui se produit pour la première fois, selon les statistiques de « MisterChip ».

Lors de la première journée de cette levée, mardi, les clubs espagnols ont imposé leur domination en s'imposant avec des écarts confortables : le Barça a battu Galatasaray 4-1, l'Atlético de Madrid a dominé Manchester United deux buts à zéro, et Villarreal est sorti vainqueur face à Naples sur le score de 3-1.

Le deuxième jour, mercredi, le Real Madrid est parvenu à s'imposer difficilement face à la Roma 4-3, et le Real Betis a battu Porto sur le score de 3-2.

Ce chiffre reflète le début en fanfare des clubs de Liga dans la phase de ligue de l'édition 2026-2027, les équipes espagnoles ayant remporté 8 de leurs 10 rencontres disputées jusqu'ici dans la compétition.