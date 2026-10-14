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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Du jamais vu : les clubs espagnols signent un record historique en Ligue des champions

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Italie
Espagne
Turquie

5 sur 5

Les clubs espagnols ont inscrit un record historique et inédit en Ligue des champions, après avoir signé 5 victoires lors d'une même journée de la compétition.

La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison a vu les cinq clubs espagnols engagés dans la compétition s'imposer, une performance qui se produit pour la première fois, selon les statistiques de « MisterChip ».

Lors de la première journée de cette levée, mardi, les clubs espagnols ont imposé leur domination en s'imposant avec des écarts confortables : le Barça a battu Galatasaray 4-1, l'Atlético de Madrid a dominé Manchester United deux buts à zéro, et Villarreal est sorti vainqueur face à Naples sur le score de 3-1.

Le deuxième jour, mercredi, le Real Madrid est parvenu à s'imposer difficilement face à la Roma 4-3, et le Real Betis a battu Porto sur le score de 3-2.

Ce chiffre reflète le début en fanfare des clubs de Liga dans la phase de ligue de l'édition 2026-2027, les équipes espagnoles ayant remporté 8 de leurs 10 rencontres disputées jusqu'ici dans la compétition.

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