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Manchester United est sur le point de recruter Silvia Tuya pour intégrer le staff de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, rapporte le Guardian. De son côté, Gary Lineker met l’Argentin en garde contre un échec.

Outre l’Espagnole de 46 ans, l’ensemble du staff de cinq personnes de l’Argentin devrait ainsi quitter la sélection nationale des États-Unis pour l’Angleterre : ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino, l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez, ainsi que Sebastiano, le fils de Pochettino, en tant que spécialiste des sciences du sport. Les Red Devils n’ont toutefois pas encore confirmé séparément l’arrivée de Tuya.

En recrutant cette spécialiste des sciences du sport, de la musculation et de la préparation physique, le club ferait œuvre de pionnier au sein de son équipe première masculine. Tuya avait rejoint le staff de la sélection américaine en octobre 2024 et y était déjà devenue la première femme de l’histoire de l’équipe à intégrer son encadrement, marquant ainsi l’histoire de la fédération.

Auparavant, elle avait travaillé au FC Levante Badalona, en Liga F, la première division espagnole de football féminin, et enseigné à l’Institut national des sciences du sport de Catalogne, à l’université de Barcelone.

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Pochettino prendra ses fonctions le 18 novembre, après avoir signé un contrat de deux ans et demi pour succéder à Michael Carrick. La légende Gary Lineker a, quant à elle, exprimé dans le podcast « The Rest Is Football » son scepticisme quant aux chances de réussite de l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et de Chelsea.

Getty Images

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Gary Lineker prédit un court passage à Mauricio Pochettino

L’ancien attaquant international estime que les difficultés sportives de United trouvent leur origine dans les structures du club et prédit un court passage à Pochettino. « Je le vois arriver là-bas et je pense qu’ils vont probablement prendre un départ convenable et obtenir d’assez bons résultats pendant un certain temps, a déclaré Lineker, avant d’ajouter : Manchester United est un grand club pour Pochettino, du moins par son nom. Il va commencer là-bas, puis il sera démis de ses fonctions en fonction de la suite des événements. Je serais surpris qu’il soit encore là dans 18 mois. »

Pour Lineker, le même scénario se répète à Old Trafford depuis le départ de Sir Alex Ferguson : l’encadrement sportif doit payer pour les manquements de la direction. « C’est toujours la même chose : le bouc émissaire, c’est toujours l’entraîneur, et ça se voit, a critiqué l’homme de 65 ans. Je pense que les vrais problèmes se situent au-dessus de l’entraîneur. Tous ces gens sont de bons entraîneurs. Regardez certains des noms qui se sont succédé ces dix dernières années. Combien sont-ils maintenant, douze entraîneurs partis depuis Alex Ferguson ? Et ils partent tous en disant que le club est un chaos. »

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Lineker a notamment cité le traitement réservé à Carrick, le prédécesseur de Pochettino, pour étayer son propos. « Il y aura toujours des entraîneurs à qui faire porter le chapeau. Ils n’ont pas vraiment soutenu Carrick cet été. Il a été brillant pendant la seconde moitié de la saison dernière. Certes, ils ne disputaient pas de compétition européenne et jouaient en contre, mais je ne sais pas combien de temps les dirigeants de Manchester United pourront encore s’en tirer comme ça. »