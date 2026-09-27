Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a écarté le latéral de 25 ans de la liste pour le prochain match de Ligue des nations de l’Elftal contre la Serbie, dimanche soir (18 heures). C’est ce qui ressort de la liste officielle remise par la fédération néerlandaise à l’UEFA.

Déjà lors du face-à-face avec l’équipe d’Allemagne jeudi dernier (1-1), Frimpong n’était pas entré en jeu. Certes, le latéral droit figurait dans le groupe néerlandais, mais il est resté sur le banc pendant l’intégralité des 90 minutes. Contre la Serbie, il n’a désormais même plus réussi à intégrer le groupe de 23 joueurs.

Pour Frimpong, cette mise à l’écart constitue le nouveau point bas amer d’une crise sportive qui dure désormais depuis environ un an. Après avoir remporté en 2024 le doublé championnat d’Allemagne-Coupe d’Allemagne avec le Bayer 04 Leverkusen, le FC Liverpool s’est assuré les services du très rapide latéral droit à l’été 2025. Les Reds ont versé 40 millions d’euros au club de Bundesliga.

Sous les ordres de l’ancien entraîneur des Reds Arne Slot, qui l’avait attiré à Anfield comme transfert souhaité, une place de titulaire à droite de la défense à quatre semblait promise à Frimpong. Mais, dans un premier temps, de persistants problèmes à la cuisse l’ont freiné. Lors des 16 premières journées de Premier League, il en a manqué dix sur blessure. Aussi pour cette raison, il n’a disputé que 11 matches (un but, une passe décisive) sur 27 possibles toutes compétitions confondues avant la trêve hivernale.

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Combien de contributions décisives Jeremie Frimpong a-t-il cumulées lors de sa première saison à Liverpool ?

Après son retour de blessure au début de l’année et une utilisation finalement plus fréquente, il n’a que rarement convaincu. Dans la défense à quatre de Slot sur le plan défensif — à Leverkusen, il évoluait encore comme piston droit dans un système à trois —, le Néerlandais a régulièrement affiché d’éclatantes lacunes dans le jeu défensif et le placement. Même dans les phases offensives, il a été incapable d’apporter l’impact espéré et, au terme de la saison, son bilan n’était que de deux petits buts et deux passes décisives en 35 apparitions.

En octobre, juste avant que Frimpong ne soit éloigné des terrains pendant une période plus longue en raison de ses problèmes à la cuisse, l’ancien joueur des Reds Don Hutchison a ainsi déclaré : « J’ai regardé cette saison chaque match de Liverpool que j’ai pu voir. Et dans certains d’entre eux, comme celui contre Southampton (2-1 en EFL Cup fin septembre, ndlr), il a tout simplement perdu le ballon sans arrêt. Des passes simples sont parties n’importe où et sa confiance s’en va de plus en plus. »

Dès cette époque, il avait conseillé au coach de LFC, Slot, de se passer du Néerlandais et de chercher plutôt des alternatives. « Je ferais débuter (Conor) Bradley, sans hésiter. Frimpong, avec ses performances actuelles, n’est même pas proche du onze de départ », avait lancé Hutchison.

Pourquoi Jeremie Frimpong a-t-il manqué la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas ?

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Frimpong a payé sa saison décevante à Liverpool l’été dernier, lorsqu’il a manqué le coche pour intégrer la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. À la place, l’ancien sélectionneur Ronald Koeman a accordé sa confiance à Jurrien Timber (FC Arsenal) et Denzel Dumfries (Real Madrid) pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Et même en club, rien ne tourne toujours pas vraiment rond. Après avoir encore été utilisé en début de saison par le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, comme option privilégiée au poste de latéral droit, c’est désormais la recrue Ronald Araujo, de formation défenseur central, qui lui est préférée.

Les chiffres bruts donnent raison à Iraola. Alors qu’avec Frimpong dans le onze de départ, Liverpool a encaissé six buts en quatre matches, les Reds n’ont toujours pas concédé le moindre but en trois rencontres avec Araujo titulaire. Une réalité récemment pointée du doigt par l’ancien international anglais Danny Murphy.

Sur talkSport, celui-ci a estimé que « les latéraux », visant par là Frimpong mais aussi son pendant à gauche Milos Kerkez, n’étaient « pas assez bons » pour les exigences du FC Liverpool. « Ils ne s’améliorent pas non plus, ils n’ont tout simplement pas cela en eux. Ils travaillent dur, mais le niveau de leurs centres et leur prise de décision dans le dernier tiers du terrain sont faibles. »