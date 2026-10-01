La célèbre affaire Negreira, qui poursuit le FC Barcelone depuis des années, a pris un tournant décisif et définitif, après que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé revenir sur le front de la confrontation, armée d'un volumineux rapport fourni par son rival, le Real Madrid, dans une chronologie accélérée qui s'achèvera par la fin de l'enquête fin 2026 et débouchera sur un procès en 2027.

Dans un communiqué officiel, l'UEFA a confirmé avoir reçu « une quantité considérable de documents » de la part du Real Madrid, relatifs aux paiements versés par le Barça à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres au sein de la Fédération espagnole. C'est cette affaire qui est désormais connue dans les médias sous le nom d'« affaire Negreira ».

Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir à la chronologie des mesures prises par l'instance continentale, ainsi qu'aux nouvelles étapes prévues au cours de la période à venir, selon le journal espagnol « Marca ».

Première étape : l'ouverture de l'enquête, puis sa suspension

Tout a commencé lorsque les inspecteurs de l'éthique et de la discipline de l'UEFA ont relevé des indices d'une possible violation du cadre juridique de l'instance en raison de ces paiements, les conduisant à décider d'ouvrir une enquête officielle.

Mais l'instance a rapidement décidé de suspendre temporairement son enquête, dans l'attente des conclusions de la procédure pénale en cours devant les tribunaux espagnols.









Deuxième étape : l'action silencieuse de Madrid

Durant la période de gel du dossier à l'UEFA, le Real Madrid a agi dans le calme, préparant il y a plusieurs mois un rapport détaillé et complet rassemblant l'intégralité du dossier de l'affaire.

Par ce biais, le club merengue a cherché à garantir que le Barça rende des comptes à l'échelle internationale, après avoir constaté l'absence de progrès concret au niveau national.

Cette initiative est intervenue en même temps qu'une réconciliation historique entre le Real Madrid et l'UEFA, et alors que le club se rapprochait d'un accord similaire avec l'Association des clubs européens (EFC), le club ayant insisté lors de toutes les discussions sur la nécessité de sanctionner le Barça afin de préserver la crédibilité du football.

Troisième étape : l'UEFA rompt le silence

C'est ici qu'intervient le tournant actuel : l'UEFA a officiellement confirmé avoir reçu les documents du Real Madrid relatifs à la célèbre affaire dans laquelle le Barça est accusé d'avoir versé des sommes d'argent à l'ancien responsable du comité des arbitres.

Son communiqué précise : « Les inspecteurs de l'éthique et de la discipline de l'UEFA ont également reçu ces documents, et procéderont à leur analyse dans le cadre de leur examen. » Cela signifie en pratique la réactivation de l'enquête européenne gelée depuis 2023.









Quatrième étape : le rideau tombe sur l'enquête

Les éléments judiciaires indiquent que l'enquête pénale en Espagne devrait s'achever à la fin de l'année 2026, après que le juge en charge a rejeté une demande déposée par le Real Madrid et soutenue par le parquet visant à prolonger l'enquête de six mois supplémentaires, ce qui signifie que le compte à rebours de l'enquête a effectivement commencé.

Cinquième et dernière étape : l'heure de vérité et le procès

Une fois l'enquête terminée, la procédure du procès devrait débuter en 2027. À ce stade, la décision finale reviendra à l'UEFA, qui devra, après avoir analysé les documents de Madrid et entendu les arguments du Barça, évaluer s'il existe des fondements juridiques solides pour imposer des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion européenne, mettant ainsi un terme à la plus longue affaire de corruption arbitrale ayant ébranlé le football espagnol.