La fin de l'aventure de Hossam Hassan avec la sélection égyptienne n'a pas été une surprise, elle est intervenue après une série de crises et de différends qui ont entouré le sélectionneur et son frère Ibrahim Hassan, directeur de l'équipe nationale, et qui se sont étalés de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc jusqu'au Mondial 2026, en passant par les tensions avec certaines vedettes de la sélection et la crise personnelle qui est parvenue jusqu'au Conseil supérieur de régulation des médias en Égypte.

La série de crises des jumeaux a débuté durant la Coupe d'Afrique des nations, lorsque Hossam Hassan a critiqué le calendrier des matchs, estimant que la sélection n'avait pas bénéficié d'une période de repos suffisante et que le déplacement d'Agadir à Tanger avait affecté la préparation des joueurs, soulignant que le Sénégal avait obtenu un jour de repos supplémentaire avant la demi-finale.

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De son côté, Ibrahim Hassan a durci ses critiques, évoquant l'inadéquation du lieu d'hébergement de la sélection égyptienne à Tanger, le qualifiant de plus proche d'une « pension » que d'un hôtel adapté à une compétition de l'envergure de la Coupe d'Afrique des nations. Il s'est également opposé au fait que l'Égypte ait été contrainte de se rendre à Casablanca pour disputer le match de classement pour la troisième place face au Nigeria.

Hossam Hassan s'est également engagé dans une vive altercation verbale avec des journalistes marocains, en raison de leurs questions sur ses performances et ses déclarations concernant l'organisation, considérant l'une des questions comme impolie et irrespectueuse.

La crise avec la police lors de la Coupe du monde

Les crises se sont déplacées aux États-Unis durant le Mondial 2026, après la diffusion d'une vidéo montrant Ibrahim Hassan dans une vive discussion avec un membre de la police de Dallas, à l'intérieur de l'hôtel où séjournait la sélection.

L'incident a dégénéré en empoignade entre Hassan et le policier, à la suite d'un différend autour de la tentative d'une personne d'approcher l'un des joueurs pour prendre une photo, avant que la police n'annonce la fin du problème. Hossam Hassan a déclaré par la suite que l'affaire était close et que la sélection avait accepté les excuses de la police.

Le conflit avec la FIFA

À la suite de l'élimination de l'Égypte face à l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial, après une défaite 3-2, Hossam Hassan s'en est pris à l'arbitrage, contestant l'annulation d'un but de Mostafa Zikou et le refus d'accorder un penalty dans les dernières minutes.

Le sélectionneur est allé jusqu'à mettre en doute l'intégrité des décisions, évoquant la volonté de la FIFA de voir l'Argentine et Lionel Messi poursuivre la compétition.

Salah et El Shenawy

En septembre dernier, le remplacement de Mohamed Salah lors de la rencontre face à l'Angola, dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations, a suscité la controverse au sujet de sa relation avec Hossam Hassan, d'autant plus avec l'absence du capitaine de la sélection lors du match suivant.

Le sélectionneur s'est également engagé dans un différend public avec Al Ahly, après avoir décrit son gardien Mohamed El Shenawy comme ayant été « fini » à une période antérieure de sa carrière, ce qui a poussé le club à publier un communiqué officiel dans lequel il s'est opposé aux déclarations du sélectionneur, estimant qu'elles constituaient un manque de respect envers le gardien.

Les problèmes personnels et l'intervention des médias

Les derniers mois ont également été marqués par des crises personnelles liées aux deux épouses de Hossam Hassan, dont les détails se sont retrouvés dans les médias, ce qui a poussé le Conseil supérieur de régulation des médias à intervenir.

En septembre dernier, le Conseil a demandé à la Fédération égyptienne de gérer les répercussions de la crise, et a également pris des mesures pour empêcher la publication des détails des différends familiaux, avant de rendre, le 4 novembre courant, une décision interdisant à Hossam Hassan lui-même d'apparaître dans les médias.

Et malgré la prolongation du contrat de Hossam Hassan jusqu'en 2030 en septembre, la Fédération égyptienne a annoncé ce samedi la fin de sa mission et de celle de son staff, ainsi que la nomination d'Ali Maher au poste de sélectionneur de l'équipe nationale.

La Fédération a indiqué que la décision « est intervenue après l'examen des événements et des circonstances survenus durant la dernière période, qui ont eu un impact négatif sur l'image positive de la sélection et sur sa stabilité ».