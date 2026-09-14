Du coup de poignard dans le dos de son père au héros d'Anoeta : Giuliano Simeone fait taire les critiques par une réponse concrète

Giuliano Simeone, la star de l'Atlético Madrid, a répondu de la meilleure des manières aux critiques qui l'ont visé ces derniers temps.

L'Atlético Madrid a renoué avec la victoire après son succès sur le terrain de la Real Sociedad, sur le score de 3-0, hier dimanche, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Les trois buts de l'Atlético ont été inscrits par Alejandro Grimaldo (84e, sur penalty), Jonathan David (90e) et Giuliano Simeone (90e+5).

Le journal « Marca » a indiqué que, ces derniers temps, le nom de Giuliano a été utilisé comme une arme contre son entraîneur et père, Diego Simeone. Une vague de critiques s'est déclenchée, qui n'a fait que révéler un magnifique aspect de la personnalité du fils Simeone.

Après le match à Anoeta, le visage de Giuliano a rayonné de joie tandis qu'il célébrait son but dans les arrêts de jeu, affichant une expression semblable au sentiment d'un enfant qui s'est enfin débarrassé d'un lourd fardeau.

« Je n'ai rien à ajouter, les performances et les attitudes de Giuliano parlent d'elles-mêmes », a ainsi commenté Simeone lors de la conférence de presse d'avant-match, avant le déplacement à Saint-Sébastien.

Et quelques heures plus tard, après le but de Giuliano dans les arrêts de jeu, l'entraîneur de l'Atlético Madrid a tenu à mettre en lumière l'action qui a précédé le but.

Il a déclaré : « Le but de Giuliano, qui est venu à la 92e minute après une magnifique percée au milieu de trois défenseurs, est quelque chose que beaucoup n'apprécient pas vraiment à sa juste valeur. »

Et en effet, après plus de 90 minutes d'un travail acharné, le joueur de l'Atlético a récupéré le ballon à plus de 50 mètres du but et, après un magnifique effort individuel, il a dominé Remiro pour inscrire son but.

S'il est une chose qui ne peut être remise en question au sujet de Giuliano, c'est bien son volume de jeu. Il est quasiment impossible de savoir à quel poste évolue sur le terrain le numéro 20 de l'Atlético Madrid.

À un instant, il est le joueur qui vient fermer la défense à cinq, et l'instant d'après, il est le joueur le plus avancé de l'équipe en attaque.

Face à la Real Sociedad, le jeune joueur de l'Atlético a livré une magnifique prestation défensive, fermant l'un des couloirs offensifs les plus importants de l'équipe. Le flanc gauche, composé de Sergio Gómez et Guedes, a directement constaté l'ampleur du soutien que Giuliano peut apporter à son latéral.

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Grâce aux efforts acharnés de Giuliano pour soutenir Pubill, l'Atlético a pu neutraliser l'une de ses lignes offensives les plus en vue. Avec huit ballons récupérés, son rôle défensif a été extrêmement efficace.

Mais en attaque, Giuliano a élargi le terrain pour devenir le joueur le plus avancé durant la majeure partie du match. Les longues relances d'Oblak étaient dirigées vers l'Argentin, et Giuliano était chargé des tâches défensives les plus difficiles.

Mais les contributions offensives de Giuliano ne se sont pas limitées à son seul rôle d'attaquant ; sur son aile, il se déplaçait sans cesse vers les espaces libres que Kang-in n'avait pas su trouver.

Ce gros travail passe souvent inaperçu dans les statistiques, mais on ne peut ignorer le fait que le but d'hier a porté le total de Giuliano à deux buts cette saison, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de l'équipe derrière Baena.

À ces deux buts s'ajoute une passe décisive, signant ainsi son meilleur début avec les Rojiblancos. Tout cela en 452 minutes disputées sur le terrain. Il est le deuxième joueur le plus utilisé, derrière Hancko qui a joué chaque minute. Giuliano contribue à un but toutes les 150 minutes cette saison, et les chiffres finaux confirmeront sans aucun doute les propos de l'entraîneur argentin, mais son volume de jeu ne se mesure pas en chiffres. Sa prestation à Anoeta montre qu'il dispose encore d'une grande énergie.