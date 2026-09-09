Peu avant la fin de la période des transferts, la nouvelle s’est répandue : la Juventus Turin s’intéressait à un prêt de Woltemade. Peu après, le transfert de l’international allemand vers le club le plus titré d’Italie pour la saison en cours était bouclé. Aucune option d’achat n’a été convenue. Woltemade reviendra donc en Angleterre à l’été 2027, où il est sous contrat jusqu’en 2031.

L’opération s’est concrétisée de manière assez surprenante. Certes, le joueur de 24 ans a été associé à des transferts, par exemple au BVB ou à Barcelone, pendant le mercato estival, mais ces derniers temps, tout semblait plutôt indiquer que l’attaquant allait rester chez les Magpies.

Selon Sport Bild, Woltemade lui-même ne cherchait pas à changer de club, mais il aurait été « fortement contrarié » lorsqu’il s’est retrouvé sur le banc au début de la saison, lors du match à domicile contre le FC Liverpool. Woltemade se serait sérieusement demandé s’il aurait seulement un rôle à jouer avec le nouvel entraîneur Matthias Jaissle, d’autant plus que le style de jeu de ce dernier, avec beaucoup de longs ballons, ne lui aurait pas du tout plu.

Newcastle travaille sur un transfert « dans le dos de Woltemade »

Selon le reportage, les soupçons de Woltemade n’étaient apparemment pas si infondés. Jaissle n’aurait pas été satisfait des performances de son compatriote allemand pendant la préparation, écrit Sport Bild. En outre, le club aurait tenté de faire avancer un transfert « dans le dos de Woltemade ».

Au départ, cela semblait ne mener à rien, puisque le joueur lui-même ne pensait pas du tout à quitter Newcastle. Le tournant serait intervenu avec la contrariété de Woltemade et l’intérêt de la Juventus.

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Woltemade débute avec la Juve : simple doublure de Kolo Muani ?

L’ancien joueur de Stuttgart a fait ses débuts avec les Italiens le week-end dernier en Serie A, lors du choc contre l’AC Milan. Woltemade est entré pour le dernier quart d’heure et a aidé les Bianconeri à revenir de 0-1 à 1-1. Ses perspectives d’obtenir une place de titulaire sous les ordres de l’entraîneur Luciano Spalletti sont actuellement difficiles à évaluer. Ce dernier mise en attaque sur l’ancien Francfort Randal Kolo Muani, qui ne parvient toutefois pas à convaincre à l’heure actuelle.

À l’été 2025, Woltemade a rejoint Newcastle pour 75 millions d’euros dans un grand fracas médiatique, après que le Bayern Munich et le VfB Stuttgart se furent longtemps disputé le grand attaquant.

Chez les Magpies, Woltemade a réussi des débuts remarquables sous les ordres d’Eddie Howe, avec quatre buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League. Mais avec le temps, ses performances ont baissé et Woltemade a perdu sa place de titulaire. Jusqu’à présent, en 53 matches officiels disputés avec Newcastle, toutes compétitions confondues, il a inscrit onze buts et délivré six passes décisives.



