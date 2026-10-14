Du Clasico au tennis : un nouveau report frappe le tournoi des Six Rois en Arabie saoudite

Les reports ont continué de frapper les événements sportifs en Arabie saoudite, à la suite des événements que traverse le royaume depuis quelques heures.

Le conseiller Turki Al-Sheikh, président de l'Autorité générale du divertissement en Arabie saoudite, a annoncé le report du tournoi de tennis des six rois, le « Six Kings Slam », qui devait réunir les plus grandes stars mondiales de la discipline.

Le tournoi devait se tenir en Arabie saoudite du 21 au 24 octobre, mais le communiqué publié par Riyadh Season a annoncé qu'il se déroulerait finalement du 27 au 30 décembre prochain.

Le communiqué indique : « Riyadh Season annonce le report de la troisième édition du tournoi international de tennis "Six Kings Slam", qui devait se tenir les 21, 22 et 24 octobre, à la période allant du 27 au 30 décembre prochain. »

Le texte précise que « cette décision s'inscrit dans le cadre de la révision continue des dispositions relatives à l'organisation du tournoi et de la coordination avec les parties concernées, afin de garantir une expérience sportive à la hauteur des attentes du public et reflétant le statut international du tournoi ».

Et d'ajouter : « Cette décision découle du souci de Riyadh Season de proposer des événements sportifs répondant aux plus hauts standards, et intervient après l'étude des défis organisationnels et logistiques liés à la tenue du tournoi, ainsi que de leur éventuel impact sur la qualité de l'expérience offerte au public. »

Le communiqué conclut : « Riyadh Season exprime sa reconnaissance à l'ensemble des joueurs et des partenaires, ainsi qu'aux amateurs de tennis à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume, pour leur intérêt constant, et réaffirme son engagement à proposer des expériences sportives de niveau mondial répondant aux attentes du public, et à poursuivre les préparatifs pour accueillir le tournoi à sa nouvelle date, de manière à garantir l'expérience attendue sous la forme espérée. »

Cependant, le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé une nouvelle difficulté qui pourrait concerner la nouvelle date du tournoi, puisqu'elle coïncide avec la préparation des joueurs pour l'Open d'Australie.

Ce report pourrait conduire certains joueurs à décliner leur participation au tournoi à cette nouvelle date, d'autant qu'il se tiendra seulement deux semaines avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie.

Rappelons que certains reports ont également touché le football en raison des événements actuels, le plus notable étant le Clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr, qui devait se jouer demain jeudi et qui a été repoussé au mois de mars prochain.