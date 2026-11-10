Les clubs du championnat saoudien Roshn se retrouvent dans un sérieux embarras, en raison des dates rapprochées des deux cérémonies de remise des trophées des meilleurs en Asie et en Afrique, au cours des trois prochaines semaines.

La Ligue saoudienne Roshn avait dévoilé le nouveau calendrier de la compétition jusqu'à la fin de la saison en cours, après le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine.

Le match le plus important dont la nouvelle date a été dévoilée est le Clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr, reporté de la neuvième journée, qui se jouera le 20 novembre, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah.

Cette nouvelle date intervient un jour après la cérémonie des trophées des meilleurs en Asie, qui se tient dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur le 19 du même mois, avec la participation de Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, les vedettes d'Al-Hilal et d'Al-Ahli respectivement.

Le plus gros problème concernera Al-Buraikan, car au moment où il rêve d'être couronné meilleur joueur en Asie pour la première fois de son histoire, il sera menacé de manquer le Clasico face à Al-Nassr.

Le même problème frappera le club d'Al-Nassr lui-même, mais cette fois en raison de la cérémonie des trophées des meilleurs en Afrique, qui a été avancée pour se tenir le 2 décembre prochain, au lieu du 7, dans la ville nigériane de Lagos.

La cérémonie verra la présence de nombreuses vedettes du championnat Roshn, à l'image du Sénégalais Sadio Mané, la vedette d'Al-Nassr, du Marocain Yassine Bounou et du Sénégalais Édouard Mendy, les gardiens d'Al-Hilal et d'Al-Ahli respectivement.

La nouvelle date de la cérémonie nuira à Bounou, dont l'équipe Al-Hilal disputera un derby très attendu face à Al-Diriyah, le lendemain, dans le cadre de la quatorzième journée du championnat Roshn.

Deux jours seulement après la cérémonie, Al-Nassr, où évolue Sadio Mané, disputera un sommet très attendu face à Al-Qadsiah, tandis qu'Al-Ahli, dont Mendy garde les buts, jouera contre Al-Faisaly lors de la même journée.

Ainsi, ces joueurs seront partagés entre disputer les matches importants qui attendent leurs clubs dans le championnat Roshn, ou se rendre à Lagos dans l'espoir de décrocher un trophée qui les placera sur le trône de leur continent noir.