Du chômage à Chelsea : l'ascension d'Edouard Mendy

Le gardien de but, décrit comme intelligent par ceux qui le connaissent, s'est frayé un chemin pour gravir les échelon jusqu'à Stamford Bridge.

En l'espace de six ans, Edouard Mendy est passé du statut de chômeur à potentiellement gardien n°1 de . Au cœur de l'histoire se trouve un optimiste, avec une mentalité sportive de classe mondiale. Chelsea a annoncé jeudi la signature du gardien de but de 28 ans pour les cinq prochaines saisons, un accord à hauteur de 25 millions d'euros avec Rennes ayant été trouvé après plusieurs jours de négociations.

L'entraîneur, Frank Lampard, a engagé Mendy pour rivaliser avec Kepa Arrizabalaga, joueur le plus cher de l'histoire du club, qui a eu du mal à être bon et régulier, et sur la recommandation du conseiller en transfert et légende du club, Petr Cech. Comme Cech, Mendy vient de Rennes avec quelque chose à prouver. Né en Normandie, Mendy a eu une éducation confortable dans une famille de classe moyenne sous la direction d'une mère sénégalaise, d'un père originaire de -Bissau et a étudié les affaires.

L'obsessionnel du football a idolâtré Gianluigi Buffon et Manuel Neuer, tandis que Ronaldo Nazario était son joueur de champ préféré. Un voyage scolaire à alors qu'il était âgé de 11 ans l'a vu acheter un maillot de Brighton, le premier maillot d'un club qu'il ait jamais possédé. Sa carrière de footballeur a commencé dans le centre de formation du Havre, considéré comme l'une des meilleures écoles de gardien de but en .

Il devait cependant être libéré par son club après avoir pris du retard sur Zacharie Boucher dans la hiérarchie à son poste. Après cinq ans au club amateur local, le CS Municipaux , il remporte la Coupe de Normandie, suscitant l'intérêt d'un club professionnel : l'AS Cherbourg. Repartant de la troisième division française, le président de Cherbourg Gérard Gohel a donné à Edouard Mendy son opportunité.

"Il est arrivé à l'âge de 19 ans et est resté avec nous pendant trois ans", a déclaré Gohel à Goal. "Nous étions en National (troisième division française). La première année il a joué mais il y avait de la compétition car nous avions déjà un gardien. Il a joué les deux saisons suivantes. Tout le monde avait remarqué ses qualités, son attitude positive avec ses coéquipiers et le club. Nous avons vu sa gentillesse. Lorsque nous avons été relégués en CFA (D4), il nous a dit qu'il voulait jouer à un meilleur niveau. Mais il n'a pas eu la chance".

"Un jour, il m'a appelé et m'a dit:" J'ai une proposition au FC Fleury 91 dans le championnat au-dessus". Mais je lui ai répondu : "Pourquoi vas-tu signer là-bas ? Honnêtement, ce n’est pas un défi pour toi". Il m'a dit : "Alors, je reviens à Cherbourg". Finalement, après plusieurs semaines, il m'a dit qu'il avait une proposition pour devenir le quatrième gardien de l' . J’ai dit : "Signe avec Marseille. C'est une belle opportunité". Il a signé à Marseille et une saison plus tard, le président de Reims, un ami (Jean-Pierre Caillot), m'a appelé", a raconté Gohel.

"Il m'a dit:" Gérard, vous aviez Edouard Mendy. Je cherche un n°2. Que pensez-vous de Mendy ?" J'ai répondu:" Prends-le, il sera ton futur n°1. " J'avais raison. Edouard est devenu le n°1. Ensuite, Olivier Letang l'a signé pour Rennes l'année dernière. C'est l'histoire. Chelsea a payé beaucoup d'argent pour le signer. C'est exceptionnel, mais il le mérite. Quand on voit la réaction des joueurs et entraîneurs rennais, on comprend que son comportement était fantastique. C'était triste de voir ce garçon, avec ses qualités, affronter une période de chômage après avoir quitté Cherbourg", a conclu le président de Cherbourg.

Edouard Mendy a quitté Cherbourg à 22 ans, pensant qu'il était prêt pour la prochaine étape de sa carrière par l'intermédiaire d'un ancien agent. Un déménagement dans un club anglais anonyme de League One était à l'ordre du jour, alors qu'il lui a été dit que d'autres offres étaient en préparation. Toutes les pistes échoué et Mendy s'est retrouvé au chômage.

Dans une interview accordée à Goal, Mendy a révélé qu'il avait envisagé d'abandonner. "Quand on reste au chômage pendant un an, même avec la meilleure volonté du monde, le doute s'installe", a déclaré Mendy. "Nous réfléchissons beaucoup, nous essayons de peser le pour et le contre, de nous dire quelle est la meilleure solution. J'allais être père de famille et de vraies questions se sont posées [sur mon avenir dans le football]. C'est là que mon entourage a joué un rôle majeur. Si j'avais été mal entouré, j'aurais sûrement arrêté le football. Je ne peux pas merci assez à ma famille, mes cousins. Tous les gens qui ne m'ont pas abandonné".

Les problèmes de début de carrière ne se sont cependant pas arrêtés là. Recruté par Marseille, Mendy était loin dans la hiérarchie et il n'a réussi à jouer qu'avec l'équipe B. Une erreur très médiatisée avec l'équipe réserve de l'OM a de nouveau fait douter de lui, mais la réponse de Mendy à sa période difficile chez le géant français est inspirante. "Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que cela n'a pas fonctionné", a-t-il ajouté. "Je suis passé du chômage à Marseille. C'est toujours très positif".

"Quand j'y suis arrivé, la saison avait déjà commencé. Flo Escales, le grand espoir du club, était avec moi, donc en termes de temps de jeu, il était la priorité. Mais dans mon esprit, je voulais aller étape par étape, avoir d'abord un bon feeling à l'entraînement. Sur 30 matches, j'ai joué environ 10. J'ai trouvé du temps de jeu et grâce à cela plusieurs clubs de m'ont contacté. Pour moi, l'année a été très bénéfique. J'ai pu participer à la finale de la , et à la fin de l'année, le club m'a proposé un contrat de deux ans. L'année ne pouvait pas être meilleure", a analysé Edouard Mendy.

Son ascension a vraiment commencé il y a quatre ans, lorsqu'il est arrivé au en . Mendy est devenu un joueur important, après avoir été repéré et étant attendu comme numéro 1. En fin de compte, Rennes est venu le recruter et il les aidé à se qualifier pour la avant d'accepter de rejoindre le club de l'ouest de Londres. Son compatriote Johny Placide, qui a grandi dans le même centre de formation, pense que son heure est venue.

"Quand il a signé pour Reims, je suis parti, mais nous sommes tous les deux arrivés au Harve", a déclaré Placide à Goal. "Nous avons beaucoup joué contre lui avec Marseille et il est originaire du Havre. C'est un très bon gardien, il est grand, rapide et bon pour Chelsea. Maintenant, il est l'un des trois ou quatre meilleurs gardiens de France. Il a eu une excellente saison, c'est un bon professionnel, un gars simple et je pense qu'il est meilleur que Kepa Arrizabalaga qui est déjà à Chelsea. On verra mais c'est un très bon choix pour Chelsea".

Mendy arrive en réalisant son rêve de devenir un gardien de but d'un club de l'élite. Il sera en concurrence avec Kepa et Willy Caballero pour impressionner Lampard et commencer dans les buts pour le cador du football anglais. Lors de ces sessions d'entraînement à Cobham, le trio de gardien de but sera en concurrence mais devra également être une équipe soudée. Cette détermination acharnée, cette positivité et cette volonté de gagner ne peuvent que déteindre sur l'international espagnol qui a perdu sa confiance mais Edouard Mendy a l'intention de remonter une fois de plus dans l'ordre hiérarchique.

Propos recueillis par Benjamin Quarez et Ed Dove.