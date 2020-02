Du centre de formation d'Arsenal à coéquipier de Cristiano Ronaldo - Stephy Mavididi revient sur son parcours remarquable jusqu'à la Juventus

Autrefois une étoile montante de l'académie des Gunners, l'attaquant a eu du mal à réaliser lorsque l'équipe l'a plus titrée d'Italie l'a appelé.

C'était à l'été 2018 et Stephy Mavididi imaginait de quoi son futur serait fait. Le jeune attaquant venait de revenir à après un séjour en prêt à Charlton mais ce n'était pas le club d'Arsenal qu'il connaissait, étant arrivé pour la première fois à l'âge de 11 ans. Arsène Wenger était partie, tout comme la majorité des entraîneurs et du personnel médical qu'il connaissait. L'ère Unai Emery avait commencé et Mavididi, comme beaucoup de jeunes joueurs du club à l'époque, ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Mais son téléphone a sonné un matin et les choses sont devenues très claires.

"Je me souviens encore quand mon agent m'a appelé", a déclaré Mavididi à Goal. "Je venais juste de me réveiller et il m'a dit que la voulait m'acheter. Je pensais que je rêvais encore honnêtement". Mais Mavididi ne rêvait pas, il était bien réveillé. Le club le plus titré d' était en effet venu le contacter. "Je sentais que c'était une opportunité unique qui ne se reproduirait peut-être pas", ajoute Mavididi. "Nous avons eu de nombreuses discussions. Moi, mon agent, les deux clubs et, finalement, toutes les parties ont pensé que c'était la meilleure décision pour moi".

Mavididi venait d'avoir 19 ans à l'époque et avait passé les huit dernières années à progresser dans l'académie d'Arsenal à Hale End. Il est né à Derby mais a déménagé dans la capitale alors qu'il n'avait que six mois et a grandi dans l'est de Londres.

Ses premiers pas dans le football professionnel ont été effectué avec Southend United mais il a rapidement été repéré par Arsenal. À partir de ce moment, il n'y avait plus qu'un seul endroit où il voulait aller. "Arsenal était l'équipe que j'avais soutenue depuis que j'ai commencé à jouer au football, donc c'était une évidence pour moi", dit-il. Après avoir impressionné pendant son séjour à Hale End, Mavididi a signé son premier contrat professionnel en juillet 2015 et a commencé à s'entraîner régulièrement aux côtés de la première équipe d'Arsène Wenger à London Colney.

Il faisait désormais partie de l'équipe des moins de 19 ans et s'est retrouvé entraîné par Thierry Henry, qui travaillait avec les équipes de jeunes d'Arsenal tout en passant ses diplômes d'entraîneur. "Je me souviens que le premier jour où je l'ai rencontré, j'étais frappé par les étoiles", se souvient Mavididi. "En tant qu'entraîneur, il était le meilleur, mais pour moi, il ressemblait davantage à un mentor. Vous pourriez lui parler pendant des siècles et tout ce qu'il dirait serait juste. De toute évidence, il a joué ici et a marqué ce club et il vient de vous donner un point de vue différent sur les choses".

À l'âge de 18 ans, Mavididi commençait à frapper à la porte de la première équipe d'Arsenal. Wenger l'incluait souvent dans les séances d'entraînement, mais, bien qu'il ait fait partie du groupe pour les matches de Coupes, l'adolescent n'a jamais fait ses débuts en professionnel. Désireux de jouer avec une équipe première, il a rejoint Charlton en prêt en janvier 2017, mais n'a fait que cinq apparitions avant que son séjour ne soit cruellement écourté par une blessure aux ischio-jambiers.

Une fois rétabli, il est de nouveau parti en prêt, acceptant de déménager à Preston, avant de retourner à Charlton pour passer la seconde moitié de la campagne 2017-18 en League One. Lorsque ce prêt s'est terminé par une défaite en demi-finale contre Shrewsbury, Mavididi savait qu'il avait une grosse décision à prendre.

"Je voulais continuer parce que j'avais l'impression de ne pas rajeunir", dit-il. "Je soupesais mes options et c'est à ce moment-là que la Juventus est arrivée." À son insu, les géants de la surveillaient Mavididi depuis un certain temps, avec Claudio Chiellini - frère du capitaine de l'équipe première Giorgio - l'homme chargé de l'emmener à Turin. "C'était comme un monde complètement nouveau dans lequel j'allais", dit-il. "Passer d' à l'Italie, c'est une culture et une langue complètement différente. Ce fut une étape énorme. Mais de plus en plus de jeunes joueurs anglais font ce saut et jouent à l'étranger. C'était une grosse décision, mais si vous êtes assez courageux, pourquoi pas?"

Mavididi a initialement rejoint l'équipe des moins de 23 ans de la Juventus ou l'équipe «B», qui joue en troisième division italienne. Et l'ancien gamin d'Arsenal a impressionné, malgré le fait d'avoir traversé une première période d'adaptation qui, admet-il, l'a laissé totalement hors de sa zone de confort. "Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça un peu difficile", dit-il. "J'étais seul. La langue, la culture, la philosophie. C'était tout nouveau. C'était difficile mais c'était un défi et je l'ai apprécié".

Six buts en 27 apparitions pour en équipe B ont suffi à attirer l'attention de l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri et, au fil de la saison, il a commencé à passer de plus en plus de temps à s'entraîner avec l'équipe première. Cela a donné à Mavididi l'occasion de travailler aux côtés de son idole, un certain Cristiano Ronaldo. "Même à l'entraînement, vous pouvez apprendre beaucoup de choses de lui", explique Mavididi.

"Vous pouvez comprendre pourquoi il est au sommet depuis de nombreuses années. Vous pouvez voir sa qualité jour après jour. Dans et autour de l'hôtel, dans le bus de l'équipe, dans le vestiaire. Bien sûr, il a le talent, personne ne peut en douter. Mais l'essentiel pour moi est sa mentalité et la façon dont il se prend en charge. Combien de travail il met, à quel point il connaît son corps. Il prouve chaque jour pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps".

Ayant continué d'impressionner Allegri à l'entraînement, le moment que Mavididi attendait tant est arrivé le 13 avril 2019. La Juventus a voyagé pour affronter , sachant qu'un point serait suffisant pour lui permettre de remporter un huitième titre consécutif en et Mavididi a été nommé dans la liste des remplaçants. Il est finalement entrée en jeu alors qu'il restait 21 minutes, remplaçant Moise Kean en attaque. Le score était de 1-1 à ce moment-là, ce qui aurait suffi pour assurer le titre, mais la SPAL a ensuite remporté une victoire 2-1 grâce à une frappe de Sergio Floccari.

Ce fut une défaite qui a mis les célébrations du championnat de la Juventus sur pause pendant une autre semaine, mais pour Mavididi, c'était tout de même une journée spéciale. "Quand Allegri m'a appelé, j'étais tellement bourdonnant", dit-il. "Je voulais juste marquer. Nous n'avons pas réussi à obtenir le point dont nous avions besoin pour remporter le titre, nous avons donc dû attendre la semaine suivante". Mavididi a de nouveau été nommé sur le banc sept jours plus tard contre la mais n'est pas entré en jeu lors de la victoire 2-1 qui a assuré le titre.

"C'était incroyable de vivre tout ça", dit-il. "Ce sont des moments que je n'oublierai jamais et je ne peux que remercier Allegri pour cela." C'était le cinquième titre d'Allegri lors de son séjour avec la Juventus et s'est avéré être son dernier, l'entraîneur italien annonçant peu de temps après qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Il a été remplacé par l'ancien entraîneur de , Maurizio Sarri, et le changement est venu comme un coup dur pour Mavididi, qui avait travaillé si dur pendant sa première année en Italie pour se frayer un chemin dans les plans d'Allegri.

L'attaquant est revenu pour la pré-saison, mais savait à la fin de l'été qu'il devrait partir pour obtenir un temps de jeu régulier, et a donc convenu d'un prêt à . Cela signifiait un autre changement de culture et une autre nouvelle langue, mais ce n'est pas dans la nature de Mavididi de fuir un défi. "Quand j'étais enfant, je jouais dans la rue avec des garçons plus âgés", dit-il. "On vous donne souvent des coups de pied parce qu’ils pensent qu’ils peuvent vous marcher dessus".

"Je pense que c'est de là que vient mon éthique de travail. Je n'ai pas peur d'un défi et après mon année en Italie, j'étais prêt à jouer régulièrement dans l'une des cinq meilleurs championnats d'Europe. Quand j'ai signé pour la première fois, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que je ne savais pas vraiment comment la plupart des équipes jouaient en . Il m'a donc fallu un peu de temps pour m'adapter, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir découvert le type de ligue qu'il s'agit et comment contourner le problème".

Mavididi a marqué six fois en 22 matches avec Dijon cette saison, avec quatre de ces buts lors de ses cinq derniers matchs. Maintenant installé en France et s'étant adapté au style de jeu, l'objectif est de continuer à progresser durant les derniers mois de la saison avant de réfléchir à son avenir cet été.

Il a encore deux ans sur son contrat à la Juventus, mais un départ l'été prochain est possible avec Mavididi admettant qu'à un moment donné, il souhaite retourner en Angleterre. "Au cours des prochaines années, mon rêve est de jouer en ", dit-il. "Être un joueur anglais et grandir en regardant ce championnat, c'est mon rêve de jouer là-bas et c'est un rêve que je veux réaliser."