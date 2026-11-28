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Le gardien de Liverpool Alisson Becker a minimisé sa passe décisive pour Alexander Isak contre le Club Bruges, préférant saluer la finition de l’attaquant. Avant son 350e match avec le club, dimanche lors du derby de la Mersey contre Everton, le Brésilien compte un but et quatre passes décisives sous le maillot de Liverpool.

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Alisson ajoute une passe décisive en Ligue des champions à son bilan avec Liverpool

Le gardien de Liverpool Alisson Becker a de nouveau contribué offensivement jeudi, lors de la victoire 3-0 sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions. Son long ballon précis a permis à Alexander Isak d’inscrire le troisième but. Il s’agissait de sa première passe décisive en Europe, portant son bilan professionnel à un but et quatre passes décisives, toutes réalisées sous le maillot de Liverpool.

Interrogé vendredi au centre d’entraînement AXA, avant son 350e match avec le club lors du 249e derby de la Mersey, dimanche chez Everton, Alisson a préféré saluer le geste d’Isak plutôt que la qualité de sa propre relance.

« La passe décisive était l’élément le moins important ! »

Alisson avait repéré des espaces derrière la défense de Bruges plus tôt dans le match. Mais l’international brésilien estime que le contrôle orienté et la finition d’Isak ont transformé son long dégagement en un but mémorable.

« C’est important. Ce n’est pas le plus important, mais évidemment, ça fait très plaisir, a déclaré Alisson à Liverpoolfc.com. Ça me fait plaisir personnellement, mais c’est formidable de contribuer pour l’équipe et pour les attaquants, pour Alex, afin qu’ils continuent à marquer le plus de buts possible. J’ai essayé plusieurs fois pendant le match, l’occasion se présentait. Je suis donc content d’avoir pu bien frapper le ballon, et Alex a fait le reste tout seul. C’était un superbe but, la passe décisive était l’élément le moins [important] de ce but ! Je pense que la finition... Son contrôle orienté, sa finition, c’était superbe. »

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Le bilan d’Alisson Becker en buts et passes décisives avec Liverpool

Avant sa passe pour Isak en Belgique, Alisson s’était déjà forgé une réputation singulière grâce à ses interventions décisives dans la moitié de terrain adverse. Il avait délivré trois passes décisives à Mohamed Salah en Premier League et inscrit un inoubliable but de la tête dans le temps additionnel contre West Bromwich Albion.

But contre West Bromwich Albion (16 mai 2021, Premier League) : A marqué de la tête à la 95e minute sur un corner de Trent Alexander-Arnold pour offrir la victoire 2-1 à Liverpool, devenant le premier gardien de l’histoire du club à marquer en match officiel.

A marqué de la tête à la 95e minute sur un corner de Trent Alexander-Arnold pour offrir la victoire 2-1 à Liverpool, devenant le premier gardien de l’histoire du club à marquer en match officiel. Passe décisive contre Manchester United (19 janvier 2020, Premier League) : A envoyé un long ballon depuis sa surface de réparation lors d’une contre-attaque en fin de match, permettant à Mohamed Salah de sceller la victoire 2-0.

A envoyé un long ballon depuis sa surface de réparation lors d’une contre-attaque en fin de match, permettant à Mohamed Salah de sceller la victoire 2-0. Passe décisive contre Norwich City (19 février 2022, Premier League) : A adressé un long dégagement directement dans la course de Salah, qui a assuré la victoire 3-1.

A adressé un long dégagement directement dans la course de Salah, qui a assuré la victoire 3-1. Passe décisive contre Manchester City (16 octobre 2022, Premier League) : A relancé rapidement pour surprendre la défense de City et lancer Salah vers le but de la victoire 1-0.

A relancé rapidement pour surprendre la défense de City et lancer Salah vers le but de la victoire 1-0. Passe décisive contre le Club Bruges (26 novembre 2026, Ligue des champions) : A trouvé Alexander Isak d’une longue passe sur le troisième but de Liverpool lors de sa victoire 3-0 à l’extérieur.

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Des matchs sans encaisser de but et un 350e match à Goodison Park

Au-delà de ses contributions offensives, l’ancien joueur du SC Internacional a souligné que sa priorité restait d’enchaîner un deuxième match sans encaisser de but et de maintenir la rigueur défensive collective. Liverpool vise une quatrième victoire consécutive dimanche, lors du derby de la Mersey contre Everton.

« En tant que gardien, j’accorde beaucoup d’importance aux matchs sans encaisser de but, a ajouté Alisson. On ne veut pas manquer ce genre de rencontres. On veut y prendre part et je suis content d’être en forme et disponible pour jouer ce match, apporter ma contribution et tout donner pour l’équipe et les supporters. »