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Le gardien de Liverpool Alisson Becker minimise l'importance de sa dernière passe décisive pour Alexander Isak contre le Club Bruges et salue la finition de l'attaquant. Avant son 350e match avec le club, dimanche lors du derby de la Mersey contre Everton, le gardien brésilien compte désormais un but et quatre passes décisives sous le maillot de Liverpool.

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Alisson ajoute une passe décisive en Ligue des champions à son bilan avec Liverpool

Le gardien de Liverpool Alisson Becker a ajouté une contribution offensive à son bilan lors de la victoire 3-0 de son équipe jeudi sur le terrain du Club Bruges, en Ligue des champions. Son long ballon précis a permis à Alexander Isak d'inscrire le troisième but. Il s'agit de sa première passe décisive en Europe, qui porte son bilan professionnel à un but et quatre passes décisives, tous sous le maillot de Liverpool.

Interrogé vendredi au centre d'entraînement AXA avant son 350e match avec le club, prévu dimanche lors du 249e derby de la Mersey sur le terrain d'Everton, Alisson a salué l'exploit individuel d'Isak plutôt que la qualité de sa propre relance.

« La passe décisive était l'élément le moins important ! »

Alisson avait repéré des espaces derrière la défense de Bruges plus tôt dans le match, mais l'international brésilien attribue surtout à l'enchaînement et à la finition d'Isak le mérite d'avoir transformé un long dégagement en but mémorable.

« C'est important. Ce n'est pas le plus important, mais ça fait évidemment très plaisir, a déclaré Alisson à Liverpoolfc.com. Ça me fait plaisir personnellement, mais ce qui me réjouit surtout, c'est d'apporter quelque chose à l'équipe et aux attaquants, à Alex, pour qu'ils continuent à marquer autant de buts que possible. J'ai essayé plusieurs fois pendant le match, il y avait une possibilité. Je suis content d'avoir réussi à bien frapper le ballon et Alex a fait le reste tout seul. C'était un très beau but, la passe décisive était l'élément le moins [important] de ce but ! Je pense que la finition... l'enchaînement, la finition, c'était superbe. »

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Le bilan d'Alisson Becker en buts et passes décisives avec Liverpool

Avant sa passe pour Isak en Belgique, Alisson s'était déjà forgé une réputation à part grâce à ses actions décisives dans le camp adverse : trois passes décisives pour Mohamed Salah en Premier League et une inoubliable tête inscrite dans le temps additionnel contre West Bromwich Albion.

But contre West Bromwich Albion (16 mai 2021, Premier League) : Une tête décisive à la 95e minute sur un corner de Trent Alexander-Arnold a offert une victoire 2-1 à Liverpool. Alisson est devenu le premier gardien de l'histoire du club à marquer en compétition officielle.

Une tête décisive à la 95e minute sur un corner de Trent Alexander-Arnold a offert une victoire 2-1 à Liverpool. Alisson est devenu le premier gardien de l'histoire du club à marquer en compétition officielle. Passe décisive contre Manchester United (janvier 2020, Premier League) : Sur une contre-attaque en fin de match, un long ballon depuis sa surface de réparation a permis à Mohamed Salah de sceller la victoire 2-0.

Sur une contre-attaque en fin de match, un long ballon depuis sa surface de réparation a permis à Mohamed Salah de sceller la victoire 2-0. Passe décisive contre Norwich City (février 2022, Premier League) : Son long dégagement aux six mètres est arrivé directement dans la course de Salah, qui a assuré une victoire 3-1.

Son long dégagement aux six mètres est arrivé directement dans la course de Salah, qui a assuré une victoire 3-1. Passe décisive contre Manchester City (16 octobre 2022, Premier League) : Une relance rapide a surpris la défense de City et lancé Salah seul vers le but de la victoire 1-0.

Une relance rapide a surpris la défense de City et lancé Salah seul vers le but de la victoire 1-0. Passe décisive contre le Club Bruges (26 novembre 2026, Ligue des champions) : Un long ballon a trouvé Alexander Isak pour le troisième but de Liverpool lors d'une victoire 3-0 à l'extérieur.

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Des matches sans encaisser de but et un 350e match à Goodison Park

Au-delà de ses exploits offensifs, l'ancien joueur du SC Internacional a souligné que l'enchaînement de deux matches sans encaisser de but et la rigueur défensive collective restent sa priorité, alors que Liverpool vise une quatrième victoire consécutive dimanche, lors du derby de la Mersey contre Everton.

« En tant que gardien, j'accorde beaucoup d'importance aux matches sans encaisser de but, a ajouté Alisson. On ne veut pas manquer ce genre de rencontres. On veut y participer et je suis heureux d'être en forme et disponible pour jouer ce match, apporter ma contribution et tout donner pour l'équipe et les supporters. »