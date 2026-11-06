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L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a fait un point complet sur l’état de santé de son effectif avant le prochain match de Premier League contre Leeds United à Elland Road. Si le technicien italien devrait retrouver deux joueurs importants en défense et au milieu de terrain, trois éléments offensifs et créatifs de premier plan resteront indisponibles pour le déplacement dans le Yorkshire.

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Des retours qui offrent davantage d’options en défense et au milieu

Tottenham devrait bénéficier des retours opportuns de Tosin Adarabioyo et Rodrigo Bentancur pour son prochain match contre Leeds United. Arrivé de Chelsea cet été, Tosin était indisponible en raison d’un problème au mollet après une première titularisation convaincante contre Coventry.

Son retour apporte une stabilité bienvenue à la défense, après son absence lors des récentes rencontres contre Crystal Palace et son ancien club. La présence physique du défenseur sera précieuse alors que Tottenham cherche à poursuivre sa remontée au classement de la Premier League. Rodrigo Bentancur réintègre également le groupe après avoir purgé ses trois matches de suspension pour comportement violent. Le milieu uruguayen n’avait plus joué depuis un incident controversé impliquant Luke Shaw lors du match nul 1-1 contre Manchester United en octobre.

Son retour donne à De Zerbi davantage de possibilités tactiques au milieu de terrain, d’autant que d’autres joueurs restent indisponibles. « Savio, Bergvall, Mudryk sont absents », a déclaré l’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, vendredi lors de sa conférence de presse précédant le match contre Leeds. « Tosin est disponible. Hier, il est rentré avec le groupe », a-t-il ajouté.

Des absences prolongées pour Bergvall, Savio et Mudryk

Malgré les bonnes nouvelles concernant Tosin et Bentancur, le club du nord de Londres reste privé de plusieurs joueurs en raison de blessures importantes. Lucas Bergvall poursuit sa convalescence après une blessure au genou contractée à Old Trafford et ne rejouera pas avant la fin de la trêve internationale de novembre. L’ailier brésilien Savio reste lui aussi indisponible, bien qu’il ait été aperçu au centre d’entraînement cette semaine. L’ancien joueur de Manchester City se remet toujours d’un problème musculaire qui a limité son apport depuis son arrivée au club, laissant Tottenham à court de solutions sur les ailes pour le déplacement dans le Yorkshire.

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Le cas de Mykhailo Mudryk est une autre source de frustration pour le staff médical de Tottenham : le joueur prêté par Chelsea n’a disputé qu’un seul match en entrant en jeu avant d’être écarté des terrains. Une blessure à la cheville subie à l’entraînement tient l’international ukrainien éloigné du groupe depuis début septembre et retarde l’occasion pour lui de faire ses preuves sous les ordres de De Zerbi. L’entraîneur reste concentré sur la force collective des joueurs à sa disposition et a souligné l’unité du groupe : « Nous sommes une équipe. Une équipe forte. »

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Odobert et Simons poursuivent leur longue convalescence

Getty Images

À plus long terme, la situation des joueurs blessés de longue date commence à évoluer à Hotspur Way. Wilson Odobert et Xavi Simons poursuivent tous deux leur rétablissement après de graves blessures au ligament croisé antérieur subies lors de la saison précédente. Odobert ne devrait pas reprendre l’entraînement avec l’équipe première avant la période de Noël, mais les nouvelles concernant Simons sont nettement plus encourageantes. Selon de récents rapports, l’international néerlandais pourrait retrouver ses coéquipiers à l’entraînement d’ici fin novembre, ce qui représenterait une convalescence nettement plus rapide que prévu pour ce jeune joueur très estimé.

Si Simons continue de progresser à ce rythme, il pourrait retrouver la compétition d’ici fin décembre, un renfort majeur pour les ambitions européennes du club lors de la seconde moitié de saison. Pour l’heure, l’attention se porte sur le déplacement à Elland Road, un stade qui représente toujours un défi particulier pour les équipes visiteuses. De Zerbi reste conscient de la difficulté qui attend son équipe : « Demain sera un autre type de test », a-t-il déclaré lors de son dernier point presse.