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Manchester United a officiellement approuvé une importante réorganisation de son staff afin de permettre l’arrivée de l’équipe d’entraîneurs choisie par Mauricio Pochettino. Cette décision marque le début d’une nouvelle ère sans concessions à Old Trafford : après son départ de la sélection des États-Unis, l’Argentin peut faire venir ses collaborateurs de confiance.

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Des départs importants confirmés à Old Trafford

Manchester United a officiellement annoncé le départ de cinq membres importants de son staff, alors que le club ouvre un nouveau chapitre. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation destinée à faire de la place au cercle rapproché de Pochettino, qui a suivi à Manchester l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea après son récent passage à la tête de la sélection des États-Unis. Le technicien argentin est arrivé mercredi à Carrington en jet privé pour se mettre pleinement au travail, signe d’un changement immédiat dans le fonctionnement quotidien du club.

Le club a salué la contribution des personnes sur le départ dans un communiqué officiel, les remerciant pour leurs services pendant cette période de transition. « Nous tenons à remercier ce groupe pour son engagement total, son dévouement et son professionnalisme, et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite », a déclaré le club.

Les collaborateurs de Carrick suivent l’ancien entraîneur vers la sortie

Cette réorganisation entraîne également le départ de plusieurs personnes étroitement liées au passage de Michael Carrick à la tête de l’équipe, dont Jonny Evans. Ce dernier avait travaillé comme adjoint de Carrick après avoir pris ses fonctions aux côtés de l’entraîneur intérimaire Darren Fletcher. Âgé de 38 ans, il a remporté trois titres de Premier League avec Manchester United en tant que joueur, lors des saisons 2008-09, 2010-11 et 2012-13, sous les ordres de Sir Alex Ferguson, avant de jouer pour West Bromwich Albion et Leicester City.

Steve Holland a lui aussi quitté son poste après seulement 11 mois au club. Ancien adjoint en sélection d’Angleterre, il était arrivé à Manchester United en janvier avec une solide réputation et s’en va alors que Pochettino souhaite installer ses propres spécialistes tactiques . Jonathan Woodgate, ancien défenseur de Newcastle United et du Real Madrid, est également parti. Il avait travaillé aux côtés de Carrick à Old Trafford ainsi que lorsque celui-ci entraînait Middlesbrough.

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La réorganisation touche aussi l’académie et les gardiens

Les changements ne se limitent pas au staff tactique de l’équipe première et touchent également l’encadrement des jeunes du club. Travis Binnion, qui s’était auparavant distingué à la tête de l’équipe des moins de 21 ans, a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première. Il avait passé cinq ans à Manchester United, jouant un rôle essentiel dans le développement de jeunes talents.

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Le secteur des gardiens est lui aussi concerné par l’arrivée de l’équipe de Pochettino. Craig Mawson, ancien gardien de Burnley qui avait rejoint le club lorsque Ole Gunnar Solskjaer en était l’entraîneur, a officiellement quitté son poste.

Manchester United en difficulté près de la zone de relégation

Manchester United occupe actuellement la 18e place de Premier League avec seulement huit points en 10 matches, pour une seule victoire depuis le début de la saison. Le club prépare désormais un choc très attendu contre Liverpool, dimanche à Anfield, avec l’espoir d’améliorer ses résultats décevants en championnat.