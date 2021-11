Droits TV : Maxime Saada s'en prend à la LFP et Mediapro

Entendu dans le cadre de l'enquête parlementaire sur la diffusion des droits TV, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a lâché ses vérités.

Le patron de la chaîne cryptée a notamment visé la LFP concernant l'attribution des droits TV et la valorisation de la Ligue 1, dont Canal est un diffuseur historique. "Aujourd'hui, le choix de la LFP de se tourner vers Amazon est contre-intuitif. On limite l'exposition et ce manque de visibilité est inquiétant", a-t-il affirmé avant de donner un exemple.

"Regardez le basket français qui a souffert de ce manque de visibilité, sa valeur a baissé. Nous avons surtout été discriminés par rapport à Amazon, qui paye jusqu'à 700 000€ par match alors que nous en sommes à plus de 3,5 millions d’euros. La LFP a subventionné l'arrivée d'Amazon sur le marché franco-français."

L'intéressé affirme également que la Ligue n'a pas souhaité entendre la chaîne pour mettre davantage en valeur le championnat."Pour améliorer la valeur de la Ligue 1, nous avons proposé de démarrer plus tard la saison, enlever des matchs à 13h, éviter de mettre des grandes affiches à des dates peu compétitives, renforcer la production de documentaires, avoir accès aux archives", énumère Saada.

"Nous avons proposé l'organisation d'un all-star game, de mettre des caméras dans les vestiaires, de mettre des micros sur les arbitres, on a fait de vraies propositions pour renforcer structurellement la valeur du championnat. Nous ne sommes pas associés aux chantiers de réformes du football français aujourd'hui, alors que nous sommes diffuseurs."

Des négociations abandonnées avec Mediapro à cause du montant demandé

Maxime Saada s'en prend également à Mediapro, diffuseur pendant une demi-saison avant de faire faillite après avoir promis le fameux milliard d'euros de droits TV. Ces derniers auraient discuté d'un rapprochement avec Canal après cette attribution.

"Je rencontre Jaume Roures (président de Mediapro) plusieurs fois, on discute de schémas et il me propose de créer une chaîne ensemble, a-t-il révélé. De chaque côté, à Canal et à Mediapro, pendant un an, on travaille sur la création d'une chaîne diffusée par Canal et produite par Mediapro.

"Les négociations ont été bloquées par le montant exigé par Mediapro. Ils demandaient entre 474 millions d’euros et 662 millions d’euros. (...) En gros, Roures voulait nous faire payer le milliard voulu par la LFP et profiter des rentrées financières des abonnés"