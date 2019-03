Droits TV - La MLS sera diffusée sur beIN Sports dès le week-end prochain

beIN Sports a annoncé ce mercredi avoir obtenu les droits de diffusion en de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football qui se dispute sur une année civile. Dès le week-end à venir, le groupe TV retransmettra sept rencontres de la journée à venir.

Ainsi, beIN Sports a dévoilé sa programmation pour la : sept matches seront diffusés par semaine dont deux en direct. Six rencontres seront proposées en version originale tandis qu'un match pourra être suivi en français.

La @MLS débarque sur @beinsports_FR dès ce week-end avec jusqu’à 7 matchs par semaine en direct et en exclusivité avec Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney et les français Bacary Sagna et Romain Alessandrini... #MLSExtra #beINSIDEUSA