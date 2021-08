Drogba célèbre (déjà) l'arrivée de Lukaku à Chelsea

Didier Drogba souhaite d'ores et déjà la bienvenue à Romelu Lukaku à Chelsea.

La légende de Chelsea, Didier Drogba, a salué le retour de Romelu Lukaku au sein du club londonien dans un message sur les réseaux sociaux. Samedi, Goal annonçait que Chelsea avait conclu un accord de principe pour signer l'attaquant belge et le faire revenir à Stamford Bridge. Un transfert qui devrait être officiellement annoncé au début de la semaine prochaine.

Drogba, qui avait rejoint Chelsea en juillet 2004 depuis Marseille, et qui est ensuite parti après avoir marqué 164 buts en 381 apparitions, a célébré l'arrivée imminente de Lukaku sur son compte Twitter. "Il rentre à la maison", a ainsi écrit Drogba.

Il s'agit d'un nouveau départ à l'Inter, après celui de l'entraîneur Antonio Conte et du défenseur marocain Achraf Hakimi.

Dans une récente interview, le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a refusé de confirmer tout intérêt pour l'international belge, déclarant seulement que "beaucoup de joueurs veulent rejoindre Chelsea".

« Je ne parlerai pas des joueurs qui ne jouent pas dans mon équipe. C'est un joueur fantastique mais c'est un joueur de l'Inter et je ne parlerai pas de lui dans cette situation", a déclaré Tuchel.

"Vous pouvez imaginer que beaucoup de joueurs veulent venir nous rejoindre mais nous n'en parlerons pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous parlons au board de certains joueurs, nous avons nos propres opinions, et au final, nous ciblons des joueurs qui, à notre avis, pourraient renforcer notre équipe, ce qui est tout un défi", a estimé l'ancien coach du PSG.

"Il y a certains joueurs dont nous pensons qu'ils peuvent être une bonne cible et une amélioration dans notre équipe. Je ne commenterai pas les noms car je n'aime pas quand d'autres entraîneurs parlent de mes joueurs. Alors j'espère que vous comprenez cela."

Lukaku, 28 ans, a joué pour Chelsea de 2011 à 2014 et il a également joué pour West Bromwich Albion, Everton et Manchester United en Premier League. Après avoir quitté Chelsea, Drogba a rallié la Chine où il a signé pour le Shanghai Shenhua et cela a été suivi d'un transfert en Turquie où il a joué pour Galatasary.