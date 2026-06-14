Driessen se montre catégorique : les Pays-Bas s’imposeront lors du match d’ouverture de la Coupe du monde face au Japon

Mike Verweij et Valentijn Driessen, journalistes au quotidien néerlandais De Telegraaf, ne prévoient pas de défaite immédiate pour les Pays-Bas au Mondial. Selon ces spécialistes de l’équipe Oranje, le Japon, adversaire de dimanche soir à Dallas, est surévalué depuis plusieurs semaines.

« Je pense que le Japon est surestimé, notamment à cause de quelques victoires en matchs amicaux. Ils ont battu l’Allemagne 4-1, ce qui est certes très impressionnant. Mais en réalité, c’est une équipe sans joueurs exceptionnels », analyse Verweij dans le podcast Kick-Off.

« Les Néerlandais doivent toutefois rester vigilants : le Japon abordera la rencontre à plein régime et supporte mieux la chaleur. Sur le plan de la qualité, je suis convaincu que les Pays-Bas ont davantage à offrir. » Verweij n’anticipe donc pas de défaite cuisante pour les Oranje lors de l’ouverture du groupe F et fixe l’objectif : « Il faut prendre au moins un point, mais idéalement les trois. »

Driessen anticipe un match intense. « Les équipes vont sans doute beaucoup courir durant la Coupe du monde. On a dit qu’il faisait trop chaud et que ce serait plutôt un match de passes qu’un match de course. Mais pour l’instant, ça se passe bien. L’équipe nationale néerlandaise joue par 21 ou 22 degrés, avec un taux d’humidité tout à fait normal. Ça pourrait donc bien être un vrai match. »

« Si tu compares tous les joueurs néerlandais à leurs homologues japonais, désigne-moi celui que tu intégrerais dans l’effectif orange », lance Driessen, avant d’entendre aussitôt le nom de l’attaquant de Feyenoord Ayase Ueda.

« Ueda ne marque que contre de petits clubs, tandis que Donyell Malen fait trembler les filets en Serie A, un championnat plus exigeant que l’Eredivisie. Pour moi, aligner Ueda plutôt que Malen ne s’impose pas. D’ailleurs, aucun Nippon ne trouverait naturellement sa place chez les Oranje », poursuit le chroniqueur.

En examinant le niveau des clubs où évoluent les Japonais, Driessen rappelle qu’un seul, Hiroki Ito, est présent au Bayern Munich, mais qu’il passe davantage de temps sur le banc que sur la pelouse. « Cela devrait donc logiquement se traduire par trois points pour les Pays-Bas », conclut-il.