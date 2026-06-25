Driessen s’étonne du comportement d’un homme lors de la conférence de presse des Pays-Bas : « C’est assez étrange »

Valentijn Driessen, journaliste au De Telegraaf, a exprimé sa surprise face à une initiative de son collègue Maarten Wijffels, de l’Algemeen Dagblad. Il l’a révélé dans le podcast football « Kick-off ».

Mercredi soir, en marge de la Coupe du monde, les deux journalistes assistaient à la conférence de presse de l’équipe des Pays-Bas, juste avant la rencontre face à la Tunisie.

À Kansas City, les journalistes ont pu poser des questions au sélectionneur Ronald Koeman et au milieu de terrain Ryan Gravenberch.

Le lendemain matin, Driessen revient sur un moment marquant : « C’était plutôt sympa. Après une question de Rypke Bakker, Koeman a indiqué que cette génération devrait tirer un peu plus souvent de loin. »

« C’est alors que Wijffels a soudain levé le pouce et a vigoureusement acquiescé à Koeman », poursuit Driessen, suscitant l’étonnement du présentateur Hein Keijser.

« Oui, j’ai trouvé ça assez étrange moi aussi. Mais il était tout à fait d’accord. Il l’a confirmé d’un petit signe du pouce. Koeman a déclaré sur 538 qu’il fallait se montrer un peu plus positif. Apparemment, cela a été immédiatement entendu. »

« Cela confirme que Koeman est bel et bien un leader », ajoute Driessen sur un ton légèrement ironique. Son collègue Mike Verweij ne peut réprimer un rire et cite Frenkie de Jong : « Il y a aussi des journalistes qui observent et s’en rendent compte. »