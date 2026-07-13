Driessen s’en prend vivement à l’entraîneur lors de la Coupe du monde : « Un fou, un taré. »

Dans l’émission « Kick-Off » de De Telegraaf, Valentijn Driessen ne mâche pas ses mots à l’égard de Thomas Tuchel. Le sélectionneur de l’Angleterre se comporte parfois comme un possédé sur le bord du terrain, selon le verdict du podcast.

« Un fou, un dérangé sur la ligne de touche. Ce n’est pas normal », s’exclame Driessen, stupéfait par le comportement de l’entraîneur allemand. « Tu crois que tu vas arriver à motiver tes joueurs comme ça ? »

« Je parie qu’en tant que joueur, par une chaleur torride et une forte humidité, après avoir battu la Norvège, on n’a pas vraiment envie que Tuchel vienne vous faire la leçon alors qu’il hurle comme un fou sur la touche. » Driessen fait ainsi référence aux déclarations de Tuchel, qui a estimé que l’Angleterre avait mal joué contre la Norvège malgré la victoire 2-1.

Jude Bellingham a d’ailleurs fait part de son agacement sur ITV, rappelant qu’évoluer à Miami, par une chaleur étouffante, face aux stars norvégiennes, constituait déjà un défi suffisant.

« Dans un tournoi, l’essentiel n’est pas toujours la manière, mais d’atteindre les demi-finales. Et je crois que Bellingham y a largement contribué », rappelle Mike Verweij en évoquant les deux buts de l’Anglais face aux Norvégiens. « Alors, qu’il se comporte en entraîneur normal. »

« Cet homme en est incapable », renchérit Driessen. « Il est incapable de garder son calme. Tuchel avait déjà des antécédents avec Bellingham : il ne voulait même pas l’emmener, estimant qu’il ne faisait pas assez d’efforts au Real Madrid et que son comportement sur le terrain était inacceptable. »

Tuchel a toutefois conduit l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, où elle défiera l’Argentine. L’autre affiche opposera la France à l’Espagne.