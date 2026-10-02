Driessen s’en prend à Xavi après le match international extrêmement laborieux de l’équipe des Pays-Bas

Valentijn Driessen constate que les changements de Xavi contre la Grèce ont été payants. « Mais l’Espagnol était aussi responsable, avec son onze de départ, de la première mi-temps dramatique au cours de laquelle les Pays-Bas se sont retrouvés menés 2-0 », peut-on lire dans De Telegraaf.

Selon Driessen, peu de choses ont encore changé chez les Pays-Bas depuis l’arrivée de Xavi l’été dernier. « Comme sous son prédécesseur Ronald Koeman, les Pays-Bas restent particulièrement vulnérables défensivement, comme on a pu le voir contre l’Allemagne, la Serbie et en Grèce. »

La sélection néerlandaise n’est pas parvenue une seule fois à garder sa cage inviolée en 2026, rappelle l’observateur critique des Pays-Bas. « Contre l’Allemagne, cela aurait déjà pu faire 1-3 à la pause à la Johan Cruijff ArenA, et la Serbie s’est elle aussi procuré plusieurs grosses occasions. À cela s’ajoute le fait que le niveau de jeu affiché à Belgrade était loin d’être impressionnant. »

Les 45 premières minutes en Grèce ont même été dramatiques, juge Driessen après coup. « En première période, la sélection néerlandaise a tout simplement livré une contre-performance contre la Grèce. Avec le ballon, sans le ballon, offensivement, défensivement, rien ne ressemblait à quoi que ce soit dans ce qu’a montré l’équipe du sélectionneur Xavi. Le sélectionneur espagnol portait aussi clairement une part de responsabilité dans ces trois quarts d’heure calamiteux du numéro neuf mondial contre le numéro 40. »

Driessen renvoie au fait que Xavi avait choisi Quinten Timber et Guus Til au milieu de terrain. « Avec ces deux-là au milieu, Joey Veerman n’a pas non plus été aidé. Heureusement, Xavi s’est ressaisi à temps et a jeté par-dessus bord sa recette de cette première mi-temps dramatique avec trois changements. »

Avec le retour de Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch au milieu de terrain, les Pays-Bas ont arraché in extremis le point du match nul contre les Grecs. Reijnders a inscrit l’égalisation à la 89e minute. « Et Xavi reste invaincu avec deux matches nuls et une victoire. »