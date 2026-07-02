Driessen qualifie le candidat favori pour l’équipe nationale néerlandaise de « marque triple A »

Valentijn Driessen propose Louis van Gaal comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise. L’entraîneur, qui a déjà dirigé les Oranje à trois reprises, est le candidat idéal, selon l’avis exprimé dans De Telegraaf.

« Seul un poids lourd peut garantir le maintien de la note triple A », affirme Driessen, fixant ainsi très haut le niveau requis pour succéder à Ronald Koeman. « Une figure d’autorité capable de incarner le football néerlandais et de mener l’équipe nationale au plus haut niveau, dans le respect de sa philosophie. »

Le responsable de la rubrique football du quotidien national s’étonne qu’aucun technicien néerlandais de premier plan n’ait été approché. « Compte tenu de l’enjeu, il est inconcevable que Nigel de Jong ait complètement ignoré l’entraîneur du PSV, Peter Bosz, cet hiver, alors que celui-ci était disponible après la Coupe du monde. »

Driessen note par ailleurs que Pep Guardiola et Arne Slot sont libres. « Ils doivent être les candidats n° 1 et n° 2, maintenant que Bosz a prolongé son contrat avec le PSV. Comme le directeur technique du FC Twente, Erik ten Hag, dispose d’une clause de sortie dans son contrat, il constitue l’option n° 3. »

Selon Driessen, De Jong, en tant que directeur du football de haut niveau, dispose encore d’une quatrième option pour le poste de sélectionneur national. « Une valeur sûre qui n’a rien à envier à la KNVB et à l’équipe nationale néerlandaise : Louis van Gaal. »

« Avec son expérience et son envergure, Van Gaal est un candidat pertinent si Guardiola et Slot, bien que disponibles, ne sont pas envisageables », estime cet observateur de l’équipe nationale. « Les qualités de l’entraîneur Van Gaal ne sont absolument pas remises en cause. Pas plus que son ambition et sa passion pour remporter un titre majeur avec les Oranje. »