Driessen lit dans Vandaag Inside une lettre anonyme contenant une information surprenante sur Nijhuis

Valentijn Driessen a récemment reçu une lettre anonyme d’un arbitre au sujet de Bas Nijhuis. Le chef du service football de De Telegraaf l’a révélé lundi soir dans Vandaag Inside.

Dans l’émission de lundi, les discussions portent sur la faute d’Abdellah Ouazane sur Bryan Linssen lors d’Ajax - NEC (1-1), samedi. « Pied contre pied. Un carton jaune suffit », estime Nijhuis, pour qui Serdar Gözübüyük a eu raison de ne pas sortir le carton rouge.

« Bas reprend maintenant son rôle de stratège, présent ici au nom de la KNVB », lance Driessen sur un ton cynique. « J’ai reçu une lettre anonyme d’un arbitre. Elle dit que la KNVB utilise Bas comme un pion stratégique avancé dans Vandaag Inside. C’est sérieux. »

Driessen souligne qu’il ne peut pas lire tout le contenu de la lettre. « Je l’ai parcourue très vite. Cet arbitre y a consacré du temps : elle fait quatre pages. »

Après avoir écouté le récit surprenant de Driessen, Johan Derksen plaisante : « En fait, Bas est un espion. »

Nijhuis, présent au bar de l’émission, rit surtout en entendant les propos de Driessen et Derksen.