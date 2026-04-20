Valentijn Driessen, chef du service football du journal De Telegraaf, salue les performances de Sven Mijnans, auteur d’un excellent parcours avec l’AZ, vainqueur dimanche de l’Eurojackpot de la Coupe KNVB. Selon lui, le milieu de terrain du club d’Alkmaar mérite pleinement sa place en équipe nationale des Pays-Bas.

L’excellente saison du milieu de terrain, déjà évoqué comme cible de recrutement du PSV, avait depuis longtemps attiré l’attention du sélectionneur national Ronald Koeman, qui conditionnait toutefois sa convocation à un transfert dans un grand club néerlandais, selon les informations de Kick-Off.

« Je le pense aussi. Et surtout vu la façon dont il évolue ces derniers temps », déclare Driessen en ouverture du podcast. « En l'absence de Jordy Clasie, c'est lui qui était capitaine. Mijnans a également été blessé pendant un certain temps. »

« Si Koeman n’avait pas convoqué de stagiaire pour la Coupe du monde, en l’occurrence Kees Smit, Mijnans aurait parfaitement pu être de la partie. Un joueur créatif est toujours un atout, d’autant qu’il possède une endurance remarquable », analyse Driessen, pour qui le milieu de terrain d’AZ est une option crédible pour les Oranje.

« Il marque aussi des buts. Des qualités que certains milieux de terrain de l’équipe nationale néerlandaise n’ont pas », conclut l’observateur des Oranje pour le quotidien.

Mike Verweij enfonce le clou : « Ce n’est pas un hasard si le PSV le voulait absolument en début de saison. C’était soit Van Bommel, soit Mijnans, mais pas les deux. L’agent de Van Bommel s’est montré un peu plus habile que celui de Mijnans. »

« Mais cela tenait davantage à l’AZ qu’au PSV. Car le PSV voulait les deux. Et c’était à cause de l’AZ. S’ils avaient coopéré, le PSV les aurait pris tous les deux », conclut Driessen.