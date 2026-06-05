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Rian Rosendaal

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Driessen écarte un joueur : « Il n'a pas le niveau pour jouer en équipe nationale. »

Pays-Bas
Coupe du monde

Valentijn Driessen n’est pas (encore) impressionné par Crysencio Summerville. Le chef du service football du journal De Telegraaf estime que l’ailier n’est pas suffisamment performant pour prétendre à une place de titulaire en équipe nationale néerlandaise.

« Je ne l’ai pas trouvé très à l’aise contre l’Algérie », tranche Driessen au sujet de l’attaquant néerlandais dans le podcast Kick-Off. « Il a certes quelques éclairs qui te font penser : “Pas mal”. Mais ce n’est pas encore le niveau d’un international. Il lui manque de la régularité. »

Et il ne le ferait pas démarrer comme titulaire au Mondial : « Malen, Brobbey, Gakpo : c’est ce trio que je retiendrais. » Selon l’observateur de l’équipe nationale, Memphis Depay n’est pas encore suffisamment en forme pour occuper un rôle majeur dans le secteur offensif de Ronald Koeman.

« Mais Brobbey est, à mon avis, seulement le cinquième choix. Weghorst est entré encore plus tôt », note Driessen, qui juge cette décision du sélectionneur tout aussi surprenante. « Même chose à la mi-temps : Verbruggen sort, Roefs entre et Flekken, habituellement numéro 2, reste sur le banc. »

« Et ensuite, Koeman affirme n’avoir pris aucune décision. Alors pourquoi faire entrer Roefs et pas Flekken ? », s’interroge le spécialiste, alors que les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon.

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Summerville a pourtant reçu un 7,5 de la part de Voetbalzone, la meilleure note de tous les Oranje. Lundi, l’ailier aura l’occasion de se rattraper face à l’Ouzbékistan, lors du dernier match amical des Pays-Bas.

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