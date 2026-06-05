Driessen écarte un joueur : « Il n'a pas le niveau pour jouer en équipe nationale. »

Valentijn Driessen n’est pas (encore) impressionné par Crysencio Summerville. Le chef du service football du journal De Telegraaf estime que l’ailier n’est pas suffisamment performant pour prétendre à une place de titulaire en équipe nationale néerlandaise.

« Je ne l’ai pas trouvé très à l’aise contre l’Algérie », tranche Driessen au sujet de l’attaquant néerlandais dans le podcast Kick-Off. « Il a certes quelques éclairs qui te font penser : “Pas mal”. Mais ce n’est pas encore le niveau d’un international. Il lui manque de la régularité. »

Et il ne le ferait pas démarrer comme titulaire au Mondial : « Malen, Brobbey, Gakpo : c’est ce trio que je retiendrais. » Selon l’observateur de l’équipe nationale, Memphis Depay n’est pas encore suffisamment en forme pour occuper un rôle majeur dans le secteur offensif de Ronald Koeman.

« Mais Brobbey est, à mon avis, seulement le cinquième choix. Weghorst est entré encore plus tôt », note Driessen, qui juge cette décision du sélectionneur tout aussi surprenante. « Même chose à la mi-temps : Verbruggen sort, Roefs entre et Flekken, habituellement numéro 2, reste sur le banc. »

« Et ensuite, Koeman affirme n’avoir pris aucune décision. Alors pourquoi faire entrer Roefs et pas Flekken ? », s’interroge le spécialiste, alors que les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon.

Summerville a pourtant reçu un 7,5 de la part de Voetbalzone, la meilleure note de tous les Oranje. Lundi, l’ailier aura l’occasion de se rattraper face à l’Ouzbékistan, lors du dernier match amical des Pays-Bas.