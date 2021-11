Dries Mertens critique le Real Madrid dans le cas Eden Hazard

Dries Mertens a commenté le manque de temps de jeu d'Eden Hazard sous la direction de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Les deux hommes sont actuellement en mission internationale avec la Belgique, où Hazard peut s'attendre à être beaucoup plus mis en avant qu'il ne l'a été à Santiago Bernabeu.

Mertens connaît bien Ancelotti, puisqu'il a travaillé avec lui à Naples. "Je pense que je dois appeler Carlo parce qu'il n'est pas juste", a-t-il déclaré comme le rapporte AS en évoquant les problèmes de Hazard. "Non, je plaisante. Eden a un état d'esprit incroyable qui fait que les choses vont s'améliorer. C'est dommage qu'il y ait un garçon à sa place qui joue bien et que le Real Madrid gagne des matchs. Mais cela prend du temps. Avec le temps, tous les bons footballeurs obtiennent des minutes et je suis sûr qu'il jouera à nouveau.

Mertens est le deuxième homme du camp belge à soutenir Hazard cette semaine, après l'entraîneur Roberto Martinez. Hazard n'a joué que 347 minutes en championnat sous la direction d'Ancelotti depuis le début de la saison, sans marquer et avec une seule passe décisive.

Les blessures ont perturbé son parcours madrilène jusqu'à présent, mais il n'est pas blessé pour l'instant et est encore loin d'être titulaire. Le garçon auquel Mertens a fait référence dans ses commentaires est Vinicius - le Brésilien vole cette saison, formant un partenariat dévastateur avec Karim Benzema.

Hazard a sérieusement déçu au Santiago Bernabeu depuis qu'il a quitté Chelsea à l'été 2019.