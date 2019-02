Draxler : "Je ne peux pas remplacer Neymar"

Julian Draxler était en conférence de presse avant le choc contre United. L'Allemand sait qu'il ne peut remplacer Neymar, blessé, mais a confiance.

Le milieu de terrain, la clé

On sait qu'il y a des grands joueurs à Manchester United surtout au milieu avec Pogba et Matic. Le milieu, ce sera la clé du match c'est sûr mais on a aussi beaucoup de qualité dans l'équipe, on a des joueurs qui sont capable de faire le job au milieu.

Je connais Paul Pogba depuis longtemps. On a joué l'un contre l'autre, moi pour l'Allemagne, lui pour la France. Quelques fois on l'a arrêté, c'est clair que c'est un grand joueur mais on va voir ce qu'il fera demain. On a aussi des joueurs qui sont capables de l'arrêter.

Je n'ai pas encore parlé avec le coach, je ne sais pas à quel poste je vais jouer. Je me sens bien en numéro 8, ou 10, sentinelle aussi mais je ne pense pas que ce soit une option. Neymar va nous manquer mais on a beaucoup de qualités dans l'équipe, je vais essayer de faire un grand match demain. Bien-sûr je ne peux pas le remplacer.

Les nombreuses absences

J'ai envoyé un message à Cavani après le match. Il va manquer comme Neymar et Meunier qui sont des joueurs importants. Nous ne devons pas parler des absents, on va tout donner et on va se mobiliser.

Sur la rencontre

On espère que Manchester United joueront comme ils l'ont fait ces dernières semaines, en attaquant. Il y a un match retour aussi à Paris, ce n'est pas tout ou rien demain.

Di Maria et Manchester United

Je lui ai posé des questions sur Manchester United. Il a beaucoup de respect pour le club, il n'a rien dit de terrible mais je ne le dirai pas (rires). C'est un bon joueur et j'espère qu'il sortira une bonne performance demain soir.

L'article continue ci-dessous

Le parcours en Europe, une opportunité d'apprendre à mieux gérer les matches ?

C'est difficile de comparer parce que la première année on a gagné 4-0 à la maison contre le Barça et perdu 6-1 là bas. C'était la pire expérience pour moi. La dernière saison je pense que c'est mérité qu'on ne soit pas passé contre le Real Madrid. Là c'est différent, c'est la Ligue des Champions oui, mais c'est difficle de comparer des équipes différentes et des situations différentes.

Tout le monde sait que deux grandes équipes vont s'affronter demain. Tout le monde regardera le match, je ne sais pas si c'est nous ou Manchester qui sera favori. C'est un match de foot et il faut pas parler mais le montrer sur le terrain.

Sabrina Belalmi, à Old Trafford