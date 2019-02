Draxler, Choupo-Moting…Les réactions après PSG-Montpellier (5-1)

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Montpellier. Et au coup de sifflet final, les Franciliens ont réfuté l'idée que le score était flatteur.

Malgré une première période délicate, le PSG a infligé une grosse déroute à Montpellier, ce mercredi lors d'un match en retard de Ligue 1. Devant ses supporters, les joueurs de la capitale ont gagné 5-1, avec notamment un nouveau but de Mbappé et un coup franc splendide d'Angel Di Maria. Après le match, les champions de France ont fait part de leur satisfaction, tandis que les Héraultais se sont dits frustrés par la tournure des évènements.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG) : "5-1, c'est logique. Ca aurait pu être 7-3. En 2e période, on a été aggressifs offensivement. Mais défensivement, pendant tout le match, on a été trop negligeants. On a concédé trop d'occasions et trop de frappes. On n'était pas agressifs sur les porteurs du ballon. Di Maria ? Il a fait des frappes comme ça aujourd'hui, à l'entrainement. Il n'en met pas beaucoup, mais il est sérieux et a de la qualité. Vers la fin, il était fatigué et c'est pour ça que je l'ai sorti. Mbappé, s'il me surprend ? Non. Je le vois chaque jour et je sais de quoi il est capable. C'est un attaquant dangereux. La défaite à Lyon nous a fait du bien ? Oui, et c'est une qualité de l'équipe (de réagir). On ne méritait pas de perdre. C'est toujours dur à accepter, mais on doit le faire. L'équipe est capable de bien réagir. Ca montre notre mentalité et c'est bien.

.@KMbappe : "On ne réalise pas la chance d'avoir @gianluigibuffon dans notre championnat. Je n'aurais jamais pensé jouer avec lui, et même contre lui. Il faut profiter" #PSGMHSC pic.twitter.com/lS8XNmq7M8 — Goal France (@GoalFrance) 20 février 2019

Christopher Nkunku (milieu de terrain du PSG) : "On a bien maîtrisé. On finit par mener 2-1 en 1ère mi-temps mais on a vu que Montpellier se procurait pas mal d'occasions aussi, on a fini par corriger ça à la mi-temps. En 2ème mi-temps ça allait mieux, on a concrétisé nos occasions et on repart avec un score large et les trois point c'était l'essentiel. On devait serrer un peu plus l'adversaire parce qu'on les laissait trop jouer, trop ressortir. Le coup-franc de Di Maria ? On le connait, on l'a déjà vu mettre pas mal de coup-francs mais celui-là il est exceptionnel. Je la vois partir au-dessus de ma tête et retomber sous la barre, félicitations à lui. Le but ? J'espère qu'il est pour moi, ma tête est cadrée (...) C'est toujours plaisant de marquer un but. On sait qu'on joue tous les trois jours, il faut être tous prêts, que ce soient les jeunes ou les joueurs habitués à jouer. J'ai eu un mois de janvier plutôt agité, j'étais en réflexion sur mon avenir c'est vrai. Le début du mois a été un peu compliqué mentalement pour moi mais là ça va mieux. Niveau forme physique j'étais un petit peu en-dessous, là j'ai travaillé avec des séances en plus pour tenir 90 minutes et le coach m'a appelé. Je suis Parisien jusqu'à la fin de la saison, jusqu'en 2020 aussi c'est la fin de mon contrat et on verra. C'est vrai que ce n'est pas facile mais on est toujours dans l'optique de travailler, d'être prêts quand on fait appel à nous. Une saison c'est long aussi, avec des hauts et des bas mais il y a de grandes échéances à venir".

Layvin Kurzawa (défenseur du PSG) : "Jouer 90 minutes, ça fait beaucoup de bien déjà. Et ça fait plaisir. J'en avais besoin. Et mon but, comme tous ceux que j'ai mis, c'est du bonus pour l'équipe. Je suis content. J'ai bien rempli mes objectifs et j'ai apporté ce que je pouvais. Et je suis content du match qu'on a fait. J'ai bossé sans arrêt et là j'espère que je sors du tunnel. J'ai eu la pubalgie, puis l'hernie discale, je suis reparti de zéro, mais je ne vais pas m'arrêter de bosser. J'ai fait des efforts dans plein d'aspects, à l'entrainement, sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Et le fait d'être papa aujourd'hui, ça me change encore plus. Je pense à ma fille, ma femme et mes proches. Tous m'ont dit de ne pas lâcher et que je n'avais pas perdu mon football. Il y a des moments où on est en bas et il ne faut pas lâcher. Mon contrat ? On discute et après on verra".

Julian Draxler (milieu du PSG sur Canal+) : "5-1 c'est mérité. Mais en première période ce n'était pas facile, mais en deuxième on a eu beaucoup d'occasions. Ce n'est pas possible d'être à 100% à chaque match, mais à la maison on prend du plaisir et on préfère y jouer plutôt qu'à l'extérieur".

Eric Choupo-Moting (attaquant du PSG sur Canal+) : "Le coup franc de Di Maria ? C'est un but incroyable. Il a un pied gauche extraordinaire et le but est très important. Je pense qu'on mérite de gagner. On a bien joué".

Benjamin Lecomte (gardien de Montpellier sur Canal+) : "La note est salée, car je pense qu'on réalise un bon match jusqu'à ce but contre son camp. La bascule se fait là. Ça part un peu en sucette après. On se met en difficulté tous seuls. C'est dommage, car on pouvait les embêter. Mais il n'y a pas à se focaliser là-dessus. Il y a beaucoup d'équipes qui vont venir se casser les dents ici. Le coup franc de Di Maria ? C'est un grand joueur, il faut le féliciter".

Plus de réactions à suivre…

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes