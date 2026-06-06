Drame monumental : à une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde, la star incontestée de l’équipe a été évacuée du terrain en larmes

Le Paraguay attend avec impatience des nouvelles de Julio Enciso. L’attaquant polyvalent a dû quitter le terrain sur une civière dans la nuit de vendredi à samedi, visiblement ému.

Vendredi soir, la sélection paraguayenne disputait son dernier match de préparation face au Nicaragua.

Le malheur a frappé Enciso dès la 25e minute : après un choc, il a touché son tendon d’Achille et son flanc, laissant craindre une double blessure.

Une civière a dû être amenée sur la pelouse pour évacuer l’attaquant, qui a fondu en larmes, visiblement ému.

Après la rencontre, le sélectionneur a confié en conférence de presse : « Espérons qu’il s’agisse d’une blessure due à un choc et non d’une lésion musculaire. Nous espérons qu’il pourra débuter la Coupe du monde. »

En 32 sélections, Enciso a marqué quatre buts. Passé par Brighton & Hove Albion et Ipswich Town, il porte actuellement les couleurs de RC Strasbourg.

Dans le groupe D, le Paraguay affrontera les États-Unis, la Turquie et l’Australie, avec un premier match face au pays hôte le 13 juin.