Drame de Furiani : revue de tweets des différents hommages du monde du foot

La rédaction de Goal vous propose une revue de tweets des différents hommages des acteurs du football 27 ans après le drame de Furiani.

Le 5 mai 1992, une tribune du stade s'effrondrait à Bastia juste avant la demi-finale de contre l' . Un drame qui a fait 18 morts et plus de 2300 blessés. Une date à jamais gravée, qui a fait débat au moment d'établir le calendrier.

Ils ont été nombreux à militer pour qu'aucun match ne soit joué ce dimanche 5 mai, à l'image du Collectif des victimes de Furiani, qui écrivait avoir sollicité "la Présidente de la LFP afin de lui demander le report des cinq rencontres le 5 mai prochain en mémoire des victimes de la Catastrophe de Furiani".

L'article continue ci-dessous

Il n'en est rien. La LFP a décidé de maintenir les cinq matches au programme : -Amiens, - et -Rennes à 15h00, -Saint-Etienne à 17h00 et enfin le choc entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC à 21h00. En revanche, une minute de recueillement sera respectée dans les différents stades.

L'entraîneur du Stade Malherbe de Fabien Mercadal a affiché son intention de boycotter ces rencontres en s'interdisant de les regarder à la télévision. Des joueurs comme Andy Delort ont aussi eu une pensée pour les victimes et leur famille. Voici, pêle-mêle, une petite revue de tweets.

⚫️ 05.05.92 ⚫️



27 anni fà...



Era un 5 di maghju è ùn ci ne scurderemu mai...#InMemoria #PasDeMatchLe5Mai pic.twitter.com/Q8ovuaiq6i — SC Bastiais (@SCBastia) 5 mai 2019

🎙 Fabien Mercadal "Je ne vais pas regarder les matchs demain, il ne devrait pas y avoir de match le 5 mai."



Une pensée au @SCBastia 27 ans après le drame de Furiani 🙌 pic.twitter.com/6n6vI9BiSO — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 4 mai 2019

Pensée aux victimes et aux blessés du drame de furiani🙏🏻🙏🏻❤️...le minimum de respect serait quil n’y ait plus de matchs en ce jour.malheureusement...#PasDeMatchLe5Mai — Mehdi Mostefa (@MMostefa14) 5 mai 2019

⚫️Nos instances persistent à ne pas entendre et manifestent un manque de respect aux familles et aux victimes de ce drame🙏 #PasDeMatchle5Mai C’est le souhait légitime des familles @Collectif5mai92 @SCBastia Il est temps 27 ans après de prendre la bonne décision @LFPfr #ASMASSE pic.twitter.com/UrSJaWXp4P — Printant Ghislain (@GPrintant) 5 mai 2019

Une date: 5 Mai 1992.

Une catastrophe: Drame de Furiani.

18 décès & 2357 blessés.

Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles. #PasDeMatchLe5Mai #InMemoria pic.twitter.com/N2tn2HZAag — Andy Delort (@AndyDelort9) 5 mai 2019

Vingt-sept ans après, l’ n’oublie pas. Pensée pour le @SCBastia et pour toutes les personnes touchées par le drame de Furiani ⚫️ pic.twitter.com/Um0LFBAkJe — AJ Auxerre (@AJA) 5 mai 2019

Ne jamais oublier le 5 mai 1992. Pensées pour les victimes et leurs proches. @SCBastia #Furiani #InMemoria #rclens pic.twitter.com/n09WLwrBpV — Racing club de Lens (@RCLens) 5 mai 2019

Pensées pour les victimes de Furiani @SCBastia #corse — Michel Denisot (@michel_denisot) 5 mai 2019