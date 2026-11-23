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Emmené par Robert Lewandowski, le Chicago Fire a subi un sérieux revers en s'inclinant 2-1 face à Charlotte FC, en ouverture de la série en trois manches du premier tour des playoffs de la MLS Cup.

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Malgré sa domination dans la possession, l'équipe a encaissé un but peu après le début de la seconde période, signé Liel Abada, avant que l'attaquant polonais n'égalise à la 68e minute.

Alors que l'équipe hôte avait changé de gardien en prévision de la séance de tirs au but, les visiteurs ont obtenu un penalty dans le temps additionnel.

À la 90e+4, Gregg Berhalter, l'entraîneur du Chicago Fire, a décidé de faire entrer le gardien remplaçant Josh Cohen à la place du titulaire Chris Brady, jugé plus performant dans l'exercice des tirs au but.

Quelques minutes seulement après l'entrée du gardien remplaçant, le match a basculé lorsque le ballon a heurté la main de Jack Elliott, défenseur de Chicago, dans la surface de réparation, à la 90e+7.

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Après consultation de l'assistance vidéo, l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty à Charlotte, que Pep Biel s'est chargé de tirer.

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Cohen a brillamment repoussé la tentative, mais la chance ne l'a pas accompagné jusqu'au bout : le ballon est revenu dans les pieds de Pep, qui l'a logé au fond des filets à la 90e+12, offrant à Charlotte une victoire spectaculaire (2-1).

Les deux équipes doivent se retrouver samedi prochain pour le deuxième match de la série, au stade « Bank of America », l'antre de Charlotte.

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Messi a connu le même sort

L'Inter Miami a subi un coup dur d'entrée dans les playoffs de la MLS, en s'inclinant 3-0 face à son visiteur, le Columbus Crew, au terme d'une rencontre riche en surprises qui place la star argentine Lionel Messi et ses coéquipiers sous une pression énorme avant le match retour, susceptible de décider du sort de l'équipe dans sa quête pour conserver son titre.

Cette défaite n'a rien d'un simple faux pas passager pour l'Inter Miami, qui abordait la compétition avec de grandes ambitions après avoir remporté l'édition précédente. Elle survient à un moment particulièrement délicat et ravive certaines craintes qui ont entouré l'équipe lors de ses précédentes expériences en playoffs, disputés selon le format « au meilleur des 3 matchs ».

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Pourquoi l'Inter Miami n'a-t-il pas besoin de compenser ces trois buts ?

Malgré la sévérité du score, l'Inter Miami n'a pas besoin de s'imposer avec quatre buts d'écart lors du match retour : une victoire, quel qu'en soit le score, lui suffira pour égaliser le nombre de succès avec le Columbus Crew et imposer un troisième match décisif, si chaque équipe remporte une rencontre.

Cela s'explique par le format du premier tour des playoffs de la MLS pour la saison 2026, qui repose sur une série de trois matchs au meilleur des trois, et non sur le cumul des buts à l'aller et au retour.

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Selon ce format, la première équipe à remporter deux victoires se qualifie, tandis qu'aucun match ne peut se terminer sur un nul : en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, les équipes passent directement aux tirs au but, sans prolongation.

Par conséquent, la défaite de l'Inter Miami ne signifie pas encore son élimination, mais elle complique sérieusement sa situation, puisque l'équipe est désormais contrainte de s'imposer à l'extérieur lors du deuxième match, prévu le 27 novembre au stade de Columbus, dans l'Ohio.

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Si Messi et ses coéquipiers parviennent à s'imposer, les deux équipes seront à égalité de victoires, et un troisième match décisif sera disputé sur la pelouse de l'Inter Miami le 1er ou le 2 décembre, selon le calendrier annoncé pour cette confrontation.

En revanche, en cas de nouvelle défaite, l'équipe quittera prématurément la compétition et perdra toute chance de défendre son titre.