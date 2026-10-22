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La saison de Manchester United a touché un nouveau point bas mercredi soir : une défaite désastreuse 4-1 face à Como a déclenché une passe d’armes publique entre Michael Carrick et Bruno Fernandes. Ce résultat humiliant en Ligue des champions fait sérieusement planer le doute sur l’avenir de l’entraîneur, après une prestation qui a manqué de discipline tactique comme d’engagement physique.

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Cauchemar dans le nord de l’Italie

Manchester United a vécu une soirée cauchemardesque au stade Giuseppe Sinigaglia, subissant sa cinquième défaite en seulement 11 matches cette saison. Cette piètre prestation européenne, mercredi, porte également à sept matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues.

Le capitaine de Manchester United a été remplacé à la 67e minute, au terme d’une soirée où le géant de Premier League a été totalement surclassé. La situation a rapidement dégénéré après le match, le capitaine et l’entraîneur s’adressant publiquement de vives critiques sur les causes du naufrage en Italie.

Tactique ou manque d’efforts ?

Après son remplacement, Fernandes a directement mis en cause le banc. Le meneur de jeu portugais a remis en question le plan de jeu, déclarant : « C’était une décision du staff de ne pas presser individuellement et de laisser parfois des espaces dans notre dos. »

Informé de ces propos lors de son passage devant les médias après le match, l’entraîneur de 45 ans a refusé de laisser passer la critique. Carrick a répliqué en mettant ouvertement en cause les efforts fournis par ses joueurs.

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« En deuxième mi-temps, nous avons en réalité pressé individuellement, mais seulement à moitié, et nous avons encaissé un but à cause de cela », a expliqué Carrick. Il a ensuite adressé un message direct à Fernandes : « Quel que soit le système ou la tactique, si vous ne courez pas, si vous ne courez pas vers l’avant et si vous ne revenez pas en courant, vous ne gagnerez pas. »

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La pression monte, les excuses aux supporters

Cette querelle publique accroît considérablement la pression sur l’entraîneur de Manchester United. Après avoir obtenu un nouveau contrat de deux ans en mai, à la suite d’une troisième place en championnat, il voit désormais son poste sérieusement menacé par cette soudaine méforme sur les scènes nationale et européenne.

Après avoir présenté ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement au coup de sifflet final, l’entraîneur a été interrogé sur la possibilité d’un licenciement. Il a assuré penser avant tout aux supporters frustrés du club, plutôt qu’à son propre avenir.

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« Écoutez, je n’ai pas pensé à ma situation personnelle. Je pense aux supporters. J’étais l’un d’eux en regardant ce match, et je n’étais pas du tout satisfait », a confié Carrick. « Pour être honnête, je suis vraiment en colère. On peut gagner ou perdre, mais notre manière de jouer ce soir était inacceptable. Je voulais simplement faire savoir aux supporters que je comprends ce qu’ils ressentent, c’est certain. »

Lutter pour sa survie





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Les dirigeants d’Old Trafford doivent désormais prendre une décision majeure concernant le poste d’entraîneur. Une série de sept matches sans victoire est déjà alarmante, mais l’hostilité ouverte entre l’entraîneur et le capitaine du club laisse entrevoir un vestiaire divisé.

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Le groupe doit trouver de toute urgence le moyen de retrouver son intensité physique et une cohésion tactique. Sans amélioration immédiate des résultats et de l’attitude, le staff en place semble promis à un départ rapide.