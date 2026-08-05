Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, deux options de transfert plutôt attractives s’offrent finalement au gardien du SC Fribourg. Selon le quotidien, les conseillers d’Atubolu de l’agence Epic Sports, autour du très connu et fantasque Ali Barat, sont actuellement en route pour l’Italie afin de mener des discussions avec le SSC Naples et la Juventus Turin au sujet d’un transfert.





Il y aurait même eu un geste de la part du Brisgau pour permettre à Atubolu de partir et lui éviter une saison en tribune à Fribourg. Ainsi, le Sport-Club ne réclamerait que 15, et non les 20 millions d’euros évoqués jusque-là, pour le gardien de 24 ans.

Atubolu serait lui aussi désormais bien plus enclin au compromis. Alors qu’il lorgnait encore systématiquement, il y a quelques mois, un transfert en Premier League, il pourrait désormais aussi s’imaginer évoluer en Serie A à l’avenir. Cela tient sans doute aussi au fait qu’Atubolu s’était finalement, de manière prévisible, piégé lui-même avec son souhait de départ.

Le dilemme du transfert d’Atubolu : Backhaus devant lui et presque aucun intéressé

Car pendant qu’Atubolu insistait pour partir, le SCF a déjà recruté en la personne de Mio Backhaus un successeur pour douze millions d’euros en provenance du Werder Brême. Mais comme le marché des transferts en Premier League, notamment pour les gardiens, ne décolle absolument pas en raison de mécanismes de marché différents et prévisibles, Atubolu s’est retrouvé un temps menacé de tribune à Fribourg, faute d’acquéreur capable de satisfaire à la fois les exigences sportives d’Atubolu et les exigences financières du Sport-Club.

Jusqu’ici, en provenance d’Angleterre, seuls les promus Hull City et Coventry City se seraient manifestés auprès d’Atubolu et des Fribourgeois. Les deux pistes étaient manifestement trop peu attractives pour le joueur de 24 ans, qui veut se recommander comme futur numéro un de l’équipe nationale allemande dans les années à venir.

Le SSC Naples a en réalité déjà recruté un nouveau numéro un

À la Juve, Atubolu livrerait sans doute un duel avec Michele Di Gregorio pour une place de titulaire dans les buts. Naples a en réalité déjà recruté en Vanja Milinkovic-Savic un nouveau numéro un, justement cet été. Le joueur de 29 ans a déjà évolué la saison passée chez les Azzurri sous forme de prêt en provenance du Torino FC, moyennant une énorme indemnité de 15 millions d’euros, avant d’être désormais engagé grâce à une obligation d’achat fixée à six millions d’euros supplémentaires.