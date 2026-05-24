Drame à Turin : la Juventus rate la qualification en Ligue des champions après un derby qui a tourné au vinaigre

La Juventus a conclu dimanche son championnat de Serie A par un match nul décevant face au Torino lors du Derby della Mole. Les Bianconeri ont dilapidé une avance confortable de 2-0 et ont ainsi vu s’envoler leurs derniers espoirs de qualification pour la Ligue des champions. Au terme d’une saison globalement médiocre, la Vieille Dame termine à la sixième place et devra se contenter de l’Europa League.

Ce derby urbain, tendu dès les premiers instants, a connu un début extrêmement chaotique : le coup d’envoi a été reporté de plus d’une heure en raison d’affrontements graves entre les supporters des deux clubs à l’extérieur du stade. Lors de ces incidents, un supporter de la Juventus a été grièvement blessé à la tête et a été opéré dimanche ; il est désormais hors de danger.

La tension était aussi palpable au sein même de l’équipe de la Juventus. Pendant l’échauffement, le groupe le plus dur des supporters s’est approché des joueurs pour leur demander de ne pas disputer le match. Après discussion, les joueurs ont finalement décidé de jouer. Teun Koopmeiners a débuté sur le banc et est entré en jeu à la 70e minute.

Sur la pelouse, la Vieille Dame a longtemps semblé tenir la victoire. Dusan Vlahović a brillé en inscrivant un doublé et a offert aux siens une avance confortable (0-2).

Mais le Torino a refusé de baisser les bras : après l’heure de jeu, Cesare Casadei a relancé le suspense d’une tête. Ce but a redonné confiance aux locaux pour un ultime barrage.

La Juventus a alors perdu le contrôle du match et a vu Turin devenir de plus en plus dangereux. La récompense pour l'équipe locale est venue à six minutes de la fin, lorsque Che Adams a inscrit le but égalisateur, plongeant le stade dans l'extase.

En raison d’un retard prolongé, les résultats des autres rencontres étaient déjà connus avant le coup de sifflet final. Dès l’entame du match, la Juventus savait donc que la qualification pour la Ligue des champions lui était déjà interdite. Les résultats nécessaires ailleurs n’ont pas tourné en sa faveur. Même en cas de victoire, la Vieille Dame aurait dû laisser les places qualificatives à l’AS Rome et à Côme ; elle n’a finalement pas fait mieux qu’un match nul 2-2.