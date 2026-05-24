Drame à Turin : la Juventus rate la qualification en Ligue des champions après un derby qui a tourné au cauchemar

La Juventus a conclu dimanche son exercice de Serie A par un nul frustrant dans le Derby della Mole face à Turin. Les Bianconeri ont dilapidé une avance confortable de 2-0 et ont ainsi dit adieu à leurs derniers espoirs de Ligue des champions. Au terme d’une saison très mitigée, la Vieille Dame termine 6e et devra se contenter de l’Europa League.

Ce derby urbain, déjà tendu, a connu un début chaotique : le coup d’envoi a été retardé de plus d’une heure en raison d’affrontements graves entre les supporters des deux clubs à l’extérieur du stade. Un supporter de la Juventus a été grièvement blessé à la tête et opéré dans la journée ; il est désormais hors de danger.

La tension était aussi palpable au sein même de l’équipe de la Juventus. Pendant l’échauffement, le groupe le plus fervent des supporters s’est approché des joueurs pour leur demander de ne pas disputer le match. Après discussion, il a finalement été décidé de mener la rencontre à son terme. Teun Koopmeiners a débuté sur le banc des remplaçants et est entré en jeu à la 70e minute.

Sur la pelouse, la Vieille Dame a longtemps tenu son destin entre les mains. Dusan Vlahović a d’abord brillé en inscrivant un doublé, offrant aux siens une avance confortable de 2-0.

Mais le Torino a refusé de se résigner. Après l’heure de jeu, Cesare Casadei a relancé le suspense d’une tête. Ce but a redonné confiance aux locaux pour un ultime barrage.

La Juventus a alors perdu le contrôle du match et a vu Turin devenir de plus en plus dangereux. La récompense pour l'équipe locale est venue à six minutes de la fin, lorsque Che Adams a inscrit le but égalisateur, plongeant le stade dans l'extase.

En raison d’un retard important, les résultats des autres rencontres étaient déjà connus avant même la fin du match. Du coup, la Juventus a compris, en cours de jeu, que la qualification pour la Ligue des champions lui échappait définitivement. Les résultats nécessaires ailleurs n’ont pas tourné en sa faveur. Même en cas de victoire, la Vieille Dame aurait dû laisser les places qualificatives à l’AS Rome et à Côme ; elle n’a finalement pas fait mieux qu’un match nul 2-2.