Dragi réagit à l'accueil réservé aux Pharaons : « Les supporters n'applaudissent pas seulement les résultats »

Hafiz Draji, commentateur algérien sur les chaînes « BeIN Sports », a salué l'accueil officiel et populaire réservé à l'équipe d'Égypte à son retour au pays.

Les Pharaons ont brillé lors de la Coupe du monde grâce à leur prestation de haut niveau face à l’Argentine, malgré leur défaite 2-3 contre le tenant du titre en huitièmes de finale.

Sur son compte X, Draji a commenté : « L’accueil populaire légendaire réservé aujourd’hui aux Pharaons n’était pas une célébration d’une coupe ou d’une médaille, mais une reconnaissance envers une équipe qui s’est battue avec honneur, a livré un tournoi exceptionnel et a redonné aux supporters égyptiens la foi en la capacité de leur équipe nationale à rivaliser avec les plus grandes nations du monde. »

Il a ajouté : « Ces images confirment que les supporters n’applaudissent pas seulement les résultats, mais aussi l’esprit, le dévouement, le courage et la combativité jusqu’à la dernière minute. »

Le commentateur algérien conclut : « Hommage au peuple égyptien fidèle, et bravo à cette équipe qui quitte la Coupe du monde la tête haute, après avoir laissé une empreinte qui restera gravée dans la mémoire de la Coupe du monde 2026. »