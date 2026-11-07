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Serie C - Journée 13 7 nov. 2026 - 08:30

Inter U23-Salernitana est diffusé en direct sur Sky Sport et en streaming sur NOW. Voici les chaînes disponibles pour suivre le match.

L’Inter U23 reçoit la Salernitana dans le groupe C de Serie C, pour une rencontre entre deux équipes en quête de régularité à un moment délicat de la saison.

L’Inter U23 aborde ce rendez-vous après une défaite 1-0 contre Cosenza lors de la dernière journée, un résultat qui a mis fin à une série positive marquée par une victoire 2-1 face à Scafatese. L’équipe à domicile occupe actuellement la neuvième place du classement.

La Salernitana se déplace dans un état d’esprit similaire. Elle a fait match nul 1-1 contre Savoia lors de la dernière journée, après une lourde défaite 3-0 face à l’AZ Picerno qui avait stoppé son élan. L’équipe campanienne occupe la douzième place du groupe.

Les deux équipes ont montré des dispositions offensives ces dernières semaines, mais aussi des fragilités défensives que leur adversaire tentera d’exploiter. Le match s’annonce équilibré, chaque formation cherchant à prendre des points pour consolider sa position.

Pour suivre la rencontre en direct, voici toutes les informations pour regarder Inter U23-Salernitana à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Pour l’Inter U23, aucune information officielle n’est actuellement disponible concernant les blessures, les suspensions ou la composition probable. Ces informations seront mises à jour dans les heures précédant le coup d’envoi.

La situation est similaire pour la Salernitana : aucune donnée confirmée sur l’état de l’effectif ou les absences. Les dernières informations sur les compositions des deux équipes seront communiquées peu avant le match.

Forme actuelle

L’Inter U23 affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie C. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Cosenza, précédée d’une victoire 2-1 face à Scafatese. Sur cette période, l’Inter U23 a inscrit huit buts et en a encaissé sept. Le net succès 4-0 contre Giugliano constitue la démonstration la plus convaincante de ses capacités offensives.

La Salernitana aborde ce match avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Elle a fait match nul 1-1 contre Savoia lors de la dernière journée, après une défaite 3-0 face à l’AZ Picerno. Sur les cinq matches considérés, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé cinq. La victoire 2-1 contre Bari est son meilleur résultat de cette série.

Confrontations précédentes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédents entre l’Inter U23 et la Salernitana. Il n’est pas possible de fournir d’informations historiques sur les confrontations directes entre les deux équipes.

Classement

Dans le groupe C de Serie C, l’Inter U23 occupe la neuvième place, tandis que la Salernitana est douzième au classement.